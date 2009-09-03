В подписные каталоги внесено свыше 11 тыс. изданий

В сентябре 2009 года Украинское государственное предприятие почтовой связи “Укрпочта” начало подписку на периодические печатные издания на 2010 год, сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия.

«В подписные каталоги на 2010 год внесено свыше 11 тыс. наименований газет, журналов, книг, учебных пособий, словарей и энциклопедий по самым разнообразным тематическим направлениям», - отмечается в сообщении.

Для того, чтобы издания доставлялись с января 2010 года, подписка на общегосударственные издания должна быть оформлена до 15 декабря 2009 года; на местные (областные, городские, районные) периодические издания – в сроки, определенные местными условиями.

Подписку на периодические издания можно оформить не только с января 2010 года, но и со следующих месяцев 2010 года в соответствии с периодичностью выхода издания из печати.

Организован также прием подписки на украинские издания для зарубежных клиентов по “Прайс-листу периодических изданий Украины на 2010 год”.

Подписка проводится по тарифам, размер которых определен приказом Министерства транспорта и связи “О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов” Украины от 10.06.2009 г. № 665.

Прием подписки осуществляется во всех отделениях почтовой связи, пунктах приема подписки, операционных залах почтамтов и центров почтовой связи, а также непосредственно почтальоном на участке. Кроме того, подписку можно оформить через Интернет и заказать доставку периодики курьерами "Укрпочты".

Справка УНИАН. УГППС «Укрпочта» - национальный оператор почтовой связи, имеет в своем составе свыше 15 тыс. отделений почтовой связи (из них свыше 11 тыс. – в сельской местности), которые предоставляют услуги населению на всей территории Украины. На предприятии работают около 110 тыс. работников. Компания обслуживает почти 15 млн. абонентских почтовых ящиков. Предприятие ежегодно распространяет более миллиарда экземпляров периодических печатных изданий, пересылает сотни миллионов единиц письменной корреспонденции, осуществляет десятки миллионов почтовых переводов. В целом «Укрпочта» предлагает потребителям свыше 50 видов услуг.