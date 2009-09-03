«Укрпочта» ввела в строй 95 передвижных отделений

За период с 1 января по 1 августа 2009 года Украинское государственное предприятие почтовой связи “Укрпочта” ввело в строй 95 передвижных отделений почтовой связи для обслуживания 580 населенных пунктов. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, оптимизация сети почтовой связи путем создания передвижных отделений проводится в рамках Государственной целевой экономической программы развития почтовой связи на 2009 –2013 гг., утвержденной Кабинетом министров Украины.

В сообщении отмечается, что стремительное развитие информационных технологий, мобильной связи, Интернета «приводит к уменьшению объемов пересылки почтовых отправлений». Существенные изменения факторов, которые влияют на развитие почтовой связи в мире и Украине, поставили перед «Укрпочтой» задачу в части установления оптимального количества объектов почтовой связи на территории нашей страны. По данным «Укрпочты», в настоящее время один объект почтовой связи обслуживает 3 тыс. человек, то есть столько же, как и в 1994 году.

Ввиду сокращения численности населения Украины и уменьшения объемов потребления почтовых услуг, а также необходимости обеспечения услугами почтовой связи жителей отдаленных и малозаселенных районов, где содержание сельских стационарных отделений экономически нецелесообразно, принято решение об изменении формы обслуживания потребителей. Вместо стационарных отделений почтовой связи внедряются передвижные отделения почтовой связи.

Справка УНИАН. УГППС «Укрпочта» - национальный оператор почтовой связи, имеет в своем составе свыше 15 тыс. отделений почтовой связи (из них свыше 11 тыс. – в сельской местности), которые предоставляют услуги населению на всей территории Украины. На предприятии работают около 110 тыс. работников. Компания обслуживает почти 15 млн. абонентских почтовых ящиков.

Предприятие ежегодно распространяет более миллиарда экземпляров периодических печатных изданий, пересылает сотни миллионов единиц письменной корреспонденции, осуществляет десятки миллионов почтовых переводов. В целом «Укрпочта» предлагает потребителям свыше 50 видов услуг.