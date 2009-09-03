Гендиректором «АвтоКапитала» назначен Пригара

Генеральным директором ОАО "АвтоКапитал" (г. Киев), генерального представительства немецкого автоконцерна Daimler AG в Украине, с 1 сентября назначен Ярослав ПРИГАРА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что до этого назначения Я.ПРИГАРА занимал должность директора ООО «УкрАВТО Петрол дистрибьюшн» (корпорация «УкрАВТО»).

«Мое приглашение в «АвтоКапитал» было вызвано необходимостью оптимизировать управление в условиях быстро меняющегося экономического окружения. Поскольку бренд Mercedes-Benz - это стратегически очень важное направление в деятельности корпорации «УкрАВТО», упор будет сделан на повышении финансовых показателей компании и укреплении позиций среди конкурентов», - прокомментировал свое назначение Я.ПРИГАРА.

Напомним, ранее ОАО "АвтоКапитал" возглавлял Виктор СТЕПАНЕНКО.

Справка УНИАН. ОАО «АвтоКапитал» является дочерним предприятием корпорации «УкрАВТО» и генеральным представительством Daimler AG в Украине. Компания активно работает на украинском рынке, расширяя и развивая дилерскую сеть во всех регионах Украины, а также постоянно совершенствуя качество специализированного сервисного обслуживания. На сегодня дилерская сеть ОАО «АвтоКапитал» представлена сетью из 19 дилеров в крупнейших городах Украины.

89,998% акций ОАО "АвтоКапитал" принадлежит корпорации "УкрАВТО", 10% – физическому лицу.

«УкрАВТО» (Украинская Автомобильная Корпорация) – транснациональная корпорация, крупнейший производитель в Украине и Польше; имеет самую широкую и разветвленную торгово-сбытовую сеть, а также сеть сертифицированных сервисных станций в Украине и Польше.