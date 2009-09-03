НКРС будет лицензировать частоты на тендерных условиях

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) на своем сегодняшнем заседании приняла решение о лицензировании радиочастот для мобильной связи третьего поколения (3G) на тендерных условиях.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Как отмечается в сообщении, НКРС приняла решение ограничить количество лицензий на осуществление деятельности по предоставления телекоммуникационных услуг с использованием радиотехнологии «Цифровая сотовая радиосвязь ИМТ – 2000 (UMTS)» в полосах частот 1920 – 1980 Мгц, 2110 –2170 Мгц, 2010 –2025 Мгц. Всего для использования данной радиотехнологии будут выданы пять лицензий на радиочастоты. При этом одна лицензия уже была выдана «Укртелекому» без тендера ранее. Остальные четыре лицензии для данной радиотехнологии будут выданы претендентам на радиочастоты по результатам тендеров. Как известно, на лицензии претендуют пять компаний: УМС, Киевстар, УРС, ТСУ и ITC.

В то же время, как отмечается в сообщении, тендеры на получение лицензий можно будет организовать только после определения мероприятий по конверсии. «Однако, невзирая на неоднократные распоряжения Правительства, Министерство обороны Украины на сегодняшний день так и не предоставило необходимые обоснования мероприятий по конверсии», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что сегодня практически во всех развитых странах мира технология третьего поколения сотовой связи уже введена в широкую коммерческую эксплуатацию. Отставание Украины в этом вопросе составляет около 6-ти лет, а подобные услуги предоставляет только один оператор – UTEL (структура ОАО «Укртелеком»).

По мнению НКРС, внедрение этой технологии существенно расширит набор услуг (сервисов), кроме того, это будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций, развитию и модернизации телекоммуникационных сетей в Украине.

Как сообщал УНИАН, последние три года в Украине непрерывно ведутся разговоры о необходимости широкого внедрения радиотехнологии мобильной связи третьего поколения “Цифровая сотовая радиосвязь IMT-2000 (UMTS)”, однако до этого времени технология в полном масштабе так и не внедрена.

Одной из причин задержки с проведением тендера на радиочастоты для этой радиотехнологии являются значительные требования министерства обороны Украины по затратам на конверсию.

НКРС, Госадминистрация связи и операторы мобильной связи считают необоснованной и неприемлемой предложенную Минобороны сумму конверсии радиочастот для мобильной связи третьего поколения (3G) в размере 2,5 млрд. грн., которая завышена более чем в 4 раза. Они считают, что указанная сумма является необоснованной и неприемлемой, а в расчетах ведомства были допущены существенные ошибки, которые способствовали значительному завышению необходимых объемов работ.