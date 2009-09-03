Горсовет просит КМУ покрыть временный кассовый разрыв

Депутаты Николаевского городского совета сегодня приняли обращение к Кабинету Министров Украины с просьбой покрыть предприятию «Николаевэлектротранс» временный кассовый разрыв, произошедший из-за непропорционального ежемесячного распределения государственной субвенции на предоставление льгот пассажирам.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью горсовета.

В документе сказано, что на предприятии «Николаевэлектротранс» сложилась сложная финансовая ситуация — несвоевременно выплачивается зарплата, и сформировалась задолженность перед Пенсионным фондом Украины. Задолженность по зарплате предприятия «Николаевэлектротранс» за последние три месяца составляет примерно 4,5 млн,. грн., а долг в Пенсионный фонд, накопившийся с 2007 года,— примерно 6 млн. грн.

В обращении к правительству отмечается, что из городского бюджета предприятию была оказана помощь в объеме 3 млн. 800 тыс. грн., однако нерешенной осталась проблема покрытия того кассового разрыва, который произошел в связи с непропорциональным ежемесячным перераспределением государственной субвенции на предоставление других льгот — ветеранам войны и труда и компенсационных выплат за льготный проезд отдельных категорий граждан.

В связи с этим депутаты предлагают субвенцию из Государственного бюджета для предприятий электротранспорта распределять равными частями ежемесячно в течение года, а в данный момент выровнять ситуацию с финансированием с начала года.

Также предлагается компенсационные выплаты на льготный проезд отдельных категорий граждан электротранспортом направлять местным бюджетам «отдельной строкой».

Кроме того, отмечается в обращении, необходимо возобновить Государственную программу развития местного электрического транспорта и соответствующей инфрастуктуры на 2006-2015 годы, финансирование которой не было предусмотрено Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год». Программой предусматривалось решение вопросов обновления парка трамвайных вагонов и троллейбусов, внедрение новейших технологий, прежде всего, энергосберегающих, отмечают депутаты.