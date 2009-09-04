Magna - наиболее вероятный кандидат на покупку Opel

Глава европейского подразделения американского автопроизводителя General Motors Карл-Питер Форстер (Carl-Peter Forster) считает консорциум австро-кандской Magna и российского Сбербанка наиболее вероятным кандидатом на покупку Opel, сообщает k2kapital..

"Magna – наиболее вероятный кандидат, на мой взгляд, потому что удовлетворяет всем условиям, переговоры по контрактам прошли, и есть определенность с финансированием", – заявил топ-менеджер GM Europe в интервью немецкой газете Die Welt. Magnа и Сбербанк борются за Opel с бельгийским инвестиционным фондом RHJ.

При этом Форстер полагает, что Opel мог бы также процветать, оставаясь под началом своей американской материнской компании.