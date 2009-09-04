Количество пользователей Интернета Beeline выросло

В первом полугодии 2009 года количество пользователей мобильного Интернета оператора Beeline (входят компании «Украинские радиосистемы» и «Голден Телеком») выросло, по сравнению с концом 2008 года, на 28% и составило 430 тыс. чел. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в июне 2009 года услугами передачи данных и доступа в Интернет по технологиям GPRS/EDGE в сети Beeline пользовались 26% активной абонентской базы оператора.

По данным директора по маркетингу Beeline Антона ВОЛОДЬКИНА, ежедневно абоненты компании генерируют около 290 тысяч мегабайт мобильного трафика. Он сообщил, что за первое полугодие 2009 года абоненты мобильной связи в общем уже сгенерировали 37 терабайт мобильного трафика, что почти в четыре раза больше, чем за весь 2008 года (10 терабайт мобильного трафика).

Справка УНИАН. Beeline, как универсальный оператор связи, предоставляет абонентам все виды Интернет-доступа: мобильный доступ по технологии GPRS, wi-fi и 3G (в национальном роуминге в сети Utel), а также фиксированный широкополосный Интернет (FTTB и xDSL).

На территории Украины услуги связи оказываются совместно компаниями ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком» (бренд Beeline), которые входят в группу компаний «ВымпелКом» (Россия).

Единый оператор связи Beeline предоставляет полный спектр услуг мобильной связи стандарта GSM 900/1800, фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа.

В группу компаний «ВымпелКом» входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой телефонии и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет.

ОАО «ВымпелКом» осуществляет операции в России Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населением около 340 млн. человек. Услуги предоставляются под брендом «Билайн».