УМС включила 12 новых населенных пунктов

В августе 2009 года оператор мобильной связи «Украинская Мобильная Связь» (УМС, ТМ МТС-Украина) включил в зону радиопокрытия 12 новых населенных пункта Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в период с 31 июля по 31 августа 2009 года МТС-Украина, в рамках программы по улучшению качества связи и расширению зоны радиопокрытия сети, установила и ввела в эксплуатацию 38 новых базовых станций, при этом 12 из них запущены в населенных пунктах, где ранее не было покрытия сети МТС.

Увеличение емкости существующей сети проводится как путем строительства новых, так и путем расширения действующих базовых станций. За отчетный период была построена и введена в действие 51 дополнительная стойка базовых станций, которые улучшают качество связи в густонаселенных регионах Украины.

Новые базовые станции компанией УМС были установлены в следующих населенных пунктах: Винницкая обл., Песчанский р-н, с. Рудницкое; Волынская обл., Маневичский р-н, с. Градиск; Днепропетровская обл., Верхнеднепровский р-н, с. Мосты; Донецкая обл., Володарский р-н, п. Малиновка; Одесская обл., Белгород-Днестровский р-н, с. Курортное; Кировоградская обл., Компанеевский р-н, с. Марьевка; Полтавская обл., Семеновский р-н, с. Василевка; Полтавская обл., Гребенковский р-н, с. Марьяновка; Полтавская обл., Гребенковский р-н, с. Тарасовка; Полтавская обл., Глобинский р-н, с. Глушково Второе; Полтавская обл., Глобинский р-н, с. Кагамлык; Ривненская обл., Дубровицкий р-н, с. Миляч.

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,94 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной / междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2008 год составила 1,662 млрд. долл.

УМС - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 95,65 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.