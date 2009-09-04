НКРС просит операторов предоставить информацию о нулевых тарифах

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) на своем заседании приняла решение об обращении к операторам мобильной связи с просьбой предоставить информацию о наличии нулевых тарифов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно сообщению, НКРС просит предоставить информацию о наличии установленных тарифных планов на услуги подвижной (мобильной) связи с применением тарифа 0,00 грн. за тарифную единицу услуги (часовую или количественную) и образцы рекламной продукции этих услуг, использующиеся с 1 сентября 2009 года.

Как сообщал УНИАН, НКРС решением №1579 от 09 июля 2009 г. «О соблюдении требований законодательства Украины в сфере телекоммуникаций», запретила операторам телекоммуникаций устанавливать тарифы на услуги подвижной (мобильной) связи в размере 0,00 грн. за тарифную единицу услуги (часовую или количественную) без учета себестоимости этих услуг и получения прибыли, поскольку такие действия являются нарушением требований законодательства в сфере телекоммуникаций.

Этим решением комиссия обязала операторов телекоммуникаций предоставлять потребителям исчерпывающую информацию о конечной стоимости услуг и привести свою деятельность относительно информирования потребителей и установления тарифов в соответствие с законодательством в срок до 01.09.2009 г.