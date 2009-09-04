Введены тарифы на пересылку приоритетной почты

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) на своем вчерашнем заседании приняла за основу проект изменений к Предельным тарифам на универсальные услуги почтовой связи. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Как отмечается в сообщении, необходимость внесения изменений к существующим Предельным тарифам обусловлена внедрением пересылки приоритетных почтовых отправлений, а именно: простой и заказной письменной корреспонденции и посылок без объявления ценности.

При этом, как сообщили в НКРС, существующие тарифы на пересылку почтовых отправлений (неприоритетные) будут сохранены.

По мнению НКРС, использование приоритетных почтовых отправлений обеспечит их доставку на двое суток раньше, что предоставит возможность выбора для потребителей. Введение тарифов на пересылку приоритетных отправлений также будет способствовать увеличению доходов УГППС «Укрпочта» от предоставления услуг по пересылке почтовых отправлений, что, в свою очередь, позволит улучшить качество услуг, которые предоставляются предприятием, и предоставит возможность потребителям свободно избирать услуги в зависимости от качества и уровня оплаты.

Данный проект будет обнародован на официальном веб-сайте НКРС для общественного обсуждения.

Справка УНИАН. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 05.03.2009 г. № 270 «Об утверждении правил предоставления услуг почтовой связи», почтовые отправления в зависимости от технологии принятия, обработки, перевозки, доставки/вручения, разделяются на такие категории: простые, заказные, без объявленной ценности, с объявленной ценностью. Почтовые отправления, в зависимости от скорости обработки и перевозки, разделяются на приоритетные и неприоритетные. Приоритетными почтовыми отправлениями являются почтовые отправления, которые перевозятся самым быстрым способом (воздушным или наземным) в первоочередном порядке.