НКРС приняла решение о выдаче 31 лицензии

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) на своем заседании 3 сентября приняла решение о выдаче операторам 31 лицензии. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно сообщению, на заседании принято решение о выдаче 6 лицензий, переоформлении 1 и продолжении 3 лицензий на пользование радиочастотным ресурсом, а также о выдаче 25 лицензий, переоформлении 1 и аннулировании 1 лицензии на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций, в том числе, 2 лицензий на почтовые услуги связи.

Комиссия также приняла решение по 105 заявлениям операторов телекоммуникаций относительно выделения и переоформления номерного ресурса.

В Реестр радиоэлектронных средств и излучающих устройств внесено 75 радиоэлектронных средств.

НКРС на своем заседании также приняла решение «Об утверждении письма-обращения НКРС к операторам, провайдерам телекоммуникаций». В этом письме Комиссия обращает внимание операторов/провайдеров телекоммуникаций на развитие общедоступных услуг, в том числе в сельской местности и депрессивных регионах, а также на обеспечение социальной направленности тарифов.

Следующее заседание НКРС состоится 10 сентября 2009 года.