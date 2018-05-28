Безвольные телезрители, или В чем сила «ВОЛИ»?

Еще лет 10 назад цифровое телевидение было для киевлян экзотикой, смотрели аналоговое, принимая сигнал с помощью антенны, и были довольны. Правда, уже тогда многие пользовались услугами всевозможных провайдеров - так называемым кабельным телевидением, а еще устанавливали спутниковые “тарелки”. Но это было во времена дикого капитализма 90-х, провайдеры-кабельщики в своей массе были настолько мелки, что, охватив своей сетью микрорайон, могли на этом и успокоиться. С началом 2000-х ситуация стала меняться, как и во многих других сферах украинского бизнеса наступила эра укрупнения. На рынки товаров и услуг вышли серьезные игроки с мощной поддержкой во властных структурах, а проще говоря “крышей”. Чем выше была капитализация того или иного рынка, тем больше было шансов, что на нем сохранится конкуренция. К примеру, так было на рынке крепких алкогольных напитков, где, несмотря на наличие 3-4 мега-производителей сохранились и более мелкие компании. Но вот в сфере кабельного телевидения этого почему-то не произошло, крупнейшим провайдером в столице и стране в целом стала компания «ВОЛЯ». С середины 2000-х годов периодически возникает вопрос о монопольном положении компании. Антимонопольный комитет время от времени штрафует «ВОЛЮ» за злоупотребления, но большинство киевлян продолжают пользоваться ее услугами. При этом создается впечатление, что не довольны практически все ее абоненты, как минимум, сам такой и от знакомых ничего хорошего не слышал. Но если разобраться, то проблема окажется не столько в компании “ВОЛЯ”, сколько в нас самих, в нашей инертности и не желании менять то, к чему уже привыкли...

За что не любят «ВОЛЮ»?

Особых чувств к компании не питают, в первую очередь за то, что она принудительно перевела своих абонентов с аналогового на цифровое телевидение. Лет 8-10 назад «ВОЛЯ» и подобные ей компании протянули свои кабели в большинстве киевских домов и постепенно народ стал принимать сигнал аналогового телевидения, транслируемый ими, а не принимаемый на антенну, установленную на каждом доме. Конечно, и сегодня вы можете найти на крыше панельной многоэтажки покосившиеся телеантенны советских времен, но кабель от них вряд ли дотягивается хотя бы до одной из квартир в доме. Мы оценили качество аналогового сигнала от провайдеров кабельного ТВ и быстро избавились за ненадобностью от старых черных проводов, тянувшихся по коридорам квартиры. Теперь их место заняли более толстые и жесткие – белые провода, чаще всего проложенные именно компанией «ВОЛЯ». И все бы ничего, платили себе необременительные 15-30 грн. в месяц и наслаждались стабильным качеством изображения на экранах. Но продлилась эта идиллия до 2008 года, когда по всему Киеву начались повальные отключения от аналогового ТВ, взамен «ВОЛЯ» предлагала перейти на цифровое телевидение с еще более качественным сигналом и кучей каналов. Но, естественно, за более высокую плату. Тем, кто не хотел платить больше и довольствовался аналоговым приемом основных украинских каналов, оставалось лишь подключить к своему телевизору простейшую антенну «рожки» и крутить ее из стороны в сторону, пытаясь настроить изображение. Может быть, у единиц и остался кабель от старой антенны на крыше и сама она еще в рабочем состоянии, но для большинства дороги назад уже не было.

Представим себе, что нечто подобное произошло бы на рынке телефонной связи. Приходит оператор и предлагает вам эдакий суперрадиотелефон, который отлично работает и на расстоянии километра от телефонной розетки, хотя вы по прежнему пользуетесь обычной телефонной связью и платите за нее по старым тарифам, но ваш телефон уже стал на половину мобильным. Но проходит пару лет, и оператор заявляет вам: «С целью повышения качества наших услуг мы переводим ваш домашний телефон на сотовую связь. Теперь вы можете путешествовать со своим домашним номером». Вы хотите вернуть все как было, и подключаете к телефонной розетке ваш старый телефон с диском, но не тут то было – вместо гудков в трубке слышен голос, который предлагает вам пополнить счет для активации номера. В такое верится с трудом, но ведь ситуация с отключением аналогового телевидения абонентам «ВОЛЯ» фактически проходила по такому же сценарию.

И еще крайне неприятный нюанс - до лета 2008 года у меня не было декодера и я мог подключить хоть 2, хоть 5 телевизоров к одному кабелю. С одной стороны, качество цифровой «картинки», безусловно, лучше, но с другой: если до 2008 года, имея 2 телевизора, я платил что-то около 30 грн. за 15-20 каналов, то сегодня с меня берут уже приблизительно 130 грн. И самое неприятное это то, что я должен покупать (брать в аренду) декодер к каждому телевизору. Конечно, каналов у меня теперь за сотню, но регулярно я смотрю из них, максимум 20, остальные достались в нагрузку. Дело в том, что интересующие лично меня «Discovery» и «Viasat», а также любимые супругой каналы «Ностальгия», «РетроТВ», «Дом Кино» и ведущие украинские телеканалы были рассованы в блоки с нелепыми каналами типа ССTV4 или Wedding TV. Выбирать же каналы поштучно было нельзя. В результате, имеем кучу мусора и пару десятков приличных каналов. Помнится, тотальный переход на цифровое ТВ «ВОЛЯ» мотивировала необходимостью повышения качества передачи телесигнала. При этом говорилось, что аналоговое вещание занимало слишком большой объем частот в кабельных сетях и тормозило развитие цифрового ТВ в столице. Лично мне больше импонирует версия о том, что переход на цифровое вещание был продиктован исключительно желанием повысить свои доходы при сохранении расходов. Благодаря декодерам цифрового сигнала, «ВОЛЯ» взяла на учет уже не отдельные квартиры абонентов, а каждый телевизор в них и обложила его ежемесячным «налогом». Подобный прецедент имел место в средневековой Англии и Голландии, когда дань взималась не только со строения но и за каждое отдельное окно в доме, что привело к строительству в городах домов с одним окном на узком фасаде. Но нельзя не отметить и позитив – «ВОЛЯ» возвращает нас к старым добрым традициям, когда вся семья собиралась по вечерам перед единственным в квартире «окном в мир».

АМК на страже интересов телезрителей

Действия «ВОЛИ» не остались незамеченными со стороны госорганов. Так, в 2008 году Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания грозился отобрать у компании лицензию из-за ее отказа от аналогового телевещания. Тем не менее, компания поступила так, как и обещала, и теперь большинство киевлян смотрят цифровое телевидение, постепенно забывая о существовании аналогового. В феврале этого года Антимонопольный комитет принял решение о возбуждении дела против «ВОЛИ». Проведя расследование, АМК пришел к заключению, что компания установила необоснованные тарифы на услуги. В начале июля комитет принял решение оштрафовать не только «ВОЛЮ», но и компании КТС («Киевские телекоммуникационные сети») и ИВК на 1 млн. грн. каждую. В решении АМК отмечалось, что причиной привлечения в качестве ответчиков ИВК и КТС стало то, что с «ВОЛЕЙ» они связаны отношениями контроля и признаются единым субъектом хозяйствования. Оказывается, что ИВК и КТС, предоставляющие услуги как цифрового, так и аналогового телевидения, и «ВОЛЯ» фактически одна и та же структура. Штрафные санкции никак не отразились на стратегии компании “ВОЛЯ”, она по прежнему диктует свои условия абонентам, которые, по некоторым оценкам, составляют до 80% телезрителей Киева.

Видимо чувствуя, что штрафными санкциями «ВОЛЮ» не проймешь, 2 сентября АМК обратился в Киевскую госадминистрацию с предложением совместно решить проблему развития конкуренции в сфере кабельного телевидения в столице.

Комитет предложил столичной мэрии обеспечить всестороннее информирование киевлян о возможности получения услуг доступа к телепрограммам через системы коллективного приема, которые предоставляются СКП «Киевтелесервис». Причем, если не менее 50% жильцов дома соглашаются получать услуги этого предприятия с помощью домовых антенн, то принимается решение о проведении необходимых работ.

При этом в АМК подчеркивают, что государственные ведомства «имеют общее мнение» относительно необходимости создания общенациональной системы цифрового телерадиовещания в Украине, что и предусмотрено соответствующей программой, утвержденной Кабинетом министров и региональным соглашением «Женева-2006». Реализация отмеченной программы правительства, как считают в АМК, «обеспечит альтернативный кабельному телевидению» способ приема телепрограмм.

В АМК считают, что Киевская городская госадминистрация должна создать такую ситуацию, при которой рынок кабельного телевидения получит условия для развития добросовестной конкуренции. Одним словом, комитет не желает оставлять «ВОЛЮ» в покое и продолжает бороться с ее, де-факто, монопольным положением. Но станет ли от этого лучше нам - рядовым абонентам?

Наша «ВОЛЯ» в наших руках

Предложения АМК, конечно, правильные, но вот откликнутся ли на них киевляне, ведь именно от нас зависит возобновление так называемой системы “коллективного приема” телесигнала.

В заявлении АМК четко сказано, что решение об установке домовых антенн принимается лишь в случае технической возможности и если не менее 50% жильцов согласны пользоваться услугами «Киевтелесервиса». Интересно посмотреть, как это будет происходить на практике, будут ли создаваться инициативные группы из бабушек, желающих возврата к домовым антеннам, или же сам «Киевтелесервис» будет бегать по квартирам, предлагая свои услуги. Пока не встречал ни того, ни другого.

Важно, чтобы каждый поставил перед собой вопрос - что мне мешает отказаться от услуг компании «ВОЛЯ»? А иначе будем со всех сторон слышать одно и тоже: «ВОЛЯ» может все, что захочет, и уже не раз это доказала. Отрубила коллективные антенны - кто-то возмутился? Пошумели на лавочках и баста. Относительно одного телевизора, так пипл уже давно и в комнате телевизор хочет посмотреть, и на кухне, т.к. в одном случае важнее футбол, а в другом - сериал. И "на лавочках" обсуждался вопрос, дескать, подняли бы абонплату, раз так денег захотелось, а не вводили бы этот гиморр с цифрой». Вот пример того, как отзываются о «ВОЛЕ» в блогах и чатах ее абоненты. Это еще довольно мягкий комментарий. Поверьте, что вы с легкостью насобираете таких мнений не одну сотню только на «Форуме провайдеров Киева». Но смысл не в количестве, а в качестве - большинство комментаторов с готовностью принимают свое поражение и продолжают пользоваться услугами «ВОЛИ». Я и сам такой. Мы ругаемся, но ничего не делаем, а ведь на самом деле все в наших руках. Существует масса альтернативных вариантов получения доступа к любимым телеканалам, но в одном случае – спутниковая тарелка, нам не охота единовременно заплатить 600-800 грн. за ее установку и тюнер. В другом – Internet Protocol Television (телевидение через Интернет) лень осваивать новые технологии.

Кроме того, существуют и альтернативные операторы. К примеру, "Информационные технологии", которые пока не охватили весь Киев, но уже достаточно известны на левом берегу, TRIOLAN-Киев, который работает на Оболони, Виноградаре, Троещине, Минском и Лесном районах. TRIOLAN по прежнему предоставляет аналоговое вещание через свой кабель, его пакет "ЭКОНОМ" (45 каналов) стоит всего 15 грн. в месяц. Есть и другие…

Ну и на конец, попробуйте подключить к своему телевизору обычную комнатную антенну, масса различных ее модификаций продается на радиорынке. Не исключено, что вы будете приятно удивлены, когда окажется, что основные украинские каналы ваш телевизор ловит на это «чудо техники» вполне прилично. И хватит наезжать на «ВОЛЮ» «вербально», пора проявить силу воли - если что-то не нравится, изменить в наших силах. А если не меняем, значит и так хорошо…

Петр Черных (УНИАН)