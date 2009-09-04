ВОЛЯ увеличила возможности тарифов

Компания ВОЛЯ с сентября текущего года улучшила обе группы тарифных планов на услуги высокоскоростного доступа в Интернет для новых и действующих корпоративных абонентов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее данным, в группе тарифных планов Speed Unlimited без ограничения скорости с включенным объемом информации практически вдвое увеличен объем трафика без изменения цены. Так, в абонентскую плату 130 грн./мес. включено 10 ГБ трафика, 230 грн./мес. – 70 ГБ, 350 грн./мес. – 150 ГБ, 500 грн./мес. – 250 ГБ. Эти тарифные планы отличаются тем, что скорость передачи данных в них не ограничена и предлагаемых объемов трафика достаточно для нужд практически любого офиса.

Как сообщил руководитель службы по обслуживанию ключевых абонентов компании ВОЛЯ Павел СОЛОПИХИН, в данной линейке тарифных планов представлены пакеты, которые подойдут как небольшим компаниям, которым требуется услуга для работы с электронной почтой или с клиент-банком, так и компаниям, требования к передаваемой информации которых существенно выше и включают обновления баз данных, закачку видеофайлов высокого качества и использование другого тяжелого мультимедийного контента.

В группе тарифных планов Usage Unlimited с фиксированной скоростью без ограничения потребления трафика в каждом пакете существенно увеличена скорость передачи данных.

Так, в пакете за 300 грн./мес. теперь предлагается симметричная скорость 1024 Кбит/с, за 500 грн./мес. – 2048 Кбит/с, за 800 грн./мес. – 4096 Кбит/с, 1200 грн./мес. – 6144 Кбит/с, 1600 грн./мес. – 8192 Кбит/с.

По словам руководителя отдела по работе с ключевыми абонентами компании ВОЛЯ Алексея АКУЛОВА, тарифные планы без ограничения трафика теперь стали доступными для всех корпоративных абонентов, желающих получить высокую скорость доступа при фиксированной ежемесячной абонентской плате без дополнительных расходов в случае перерасхода информации. При этом он отметил, что в тарифных планах Usage Unlimited скорость одинакова как для приема, так и для передачи данных, поэтому они хорошо подходят тем, кто отправляет большие объемы информации или активно работает с удаленными серверами.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером, предоставляющим комплекс современных телекоммуникационных услуг: кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, а также услуги крупнейшего в Украине Дата-центра.

Комплекс услуг для корпоративных абонентов предоставляется под торговой маркой «ВоляPRO», который включает в себя доступ в Интернет, цифровое телевидение и услуги Дата-центра. В компании создан отдельный офис по обслуживанию корпоративных абонентов, предназначенный исключительно для юридических лиц. Информационно-консультационное обслуживание корпоративных пользователей обеспечивает отдельная группа сотрудников, за каждым корпоративным абонентом закрепляется индивидуальный высококвалифицированный менеджер. Одним из главных преимуществ компании в работе с корпоративными пользователями является возможность обработки заявок день в день.