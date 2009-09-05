СНБО поручил Кабмину провести реформу ж/д транспорта

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 июня 2009 года «О ситуации в сфере железнодорожного транспорта Украины».

Текст указа обнародован на официальном сайте главы государства.

Согласно решению, СНБО, в частности, поручила Кабинету министров Украины с целью повышения эффективности функционирования сферы железнодорожного транспорта рассмотреть с привлечением заинтересованных центральных органов исполнительной власти и отраслевых профсоюзов и утвердить до 1 декабря 2009 года Государственную программу реформирования железнодорожного транспорта, предусмотрев на основаниях, определенных Концепцией Государственной программы реформирования железнодорожного транспорта, одобренной распоряжением Кабинета министров Украины от 27 декабря 2006 года №651-р, мероприятия по сохранению в государственной собственности целостного производственно-технологического комплекса железнодорожного транспорта и созданию на его базе на конечном этапе реформирования государственной акционерной компании (с закреплением 100 процентов акций в собственности государства), деятельность которой бы обеспечивала высокую эффективность, инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность железнодорожного транспорта.

Также правительство с целью совершенствования нормативно-правовой регуляции в сфере железнодорожного транспорта до 1 декабря 2009 года должно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты об особенностях реформирования железнодорожного транспорта, о смешанных внутренних и международных перевозках, о безопасности на транспорте;

разработать и реализовать мероприятия, которые делали ли бы невозможным незаконное вмешательство в работу (несанкционированный доступ) объектов железнодорожного транспорта посторонних лиц;

проработать вопрос законодательного урегулирования организации движения международных поездов с проведением контрольных процедур на начальной и конечных станциях, в частности, на первом этапе для поезда №2/1 Киев (Украина) - Москва (Российская Федерация).

Кроме того, Кабмин до 1 октября 2009 года должен проработать вопрос поддержки отечественного машиностроения для железнодорожного транспорта, в частности, государственного заказа на закупку рельсового подвижного состава отечественного производства;

Кабмин при участии Национального банка с целью своевременного выполнения «Укрзализныцей» обязательств по заимствованиями от международных финансовых учреждений, в том числе привлеченных под гарантии правительства, должен проработать до 1 октября 2009 года вопрос относительно привлечения «Укрзализныцей» долгосрочных кредитных ресурсов на внутреннем рынке Украины.

Также СНБО предложила Генеральной прокуратуре Украины с целью усиления надзора за исполнением законов в сфере железнодорожного транспорта проверить до 1 октября 2009 года вместе со Службой безопасности Украины, Министерством внутренних дел Украины, Государственной таможенной службой Украины, Государственной налоговой администрацией Украины законность создания и деятельность посреднических структур в сфере железнодорожного транспорта Украины.