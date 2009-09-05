Минтранссвязи предлагает ввести скидки на перевалку транзитных грузов

Министерство транспорта и связи Украины инициирует введение скидок на перевалку транзитных грузов в ряде морских торговых портов (МТП) Украины до 1 апреля 2010 г., сообщает АПК-Информ.

Согласно подготовленному ведомством проекту приказа, в частности, предлагается предоставить скидку в размере 30% на перегрузку зерна и семян навалом в Ильичевском МТП.

Минтранссвязи также предлагает установить 18%-ную скидку на перегрузку зерна по варианту "борт-борт".

Проект приказа предусматривает такие скидки в Ренийском МТП на перевалку зерна до 20,69%.

Кроме того, для зерна и химической продукции, следующих через судоходный канал "Дунай-Черное море" предлагается установить скидку в размере 50%.

К тому же, ведомство инициирует 50%-ную скидку на перевалку зерна в Усть-Дунайском МТП.

В Бердянском МТП предлагается ввести скидку на 30% на перегрузку зерна в биг-бегах.

Как сообщалось, Кабинет министров в августе 2008 года принял решение повысить размеры сборов в портах Украины на 58%.

Минтранссвязи в 2008 году своими приказами увеличило уровень аккордных ставок за выполнение погрузочно-разгрузочных работ на 44%.