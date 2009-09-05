В Берлине открылась Международная радиовыставка IFA 2009

На крупнейшей в Европе отраслевой ярмарке представлены новейшие образцы потребительской электроники и бытовой электротехники. В этом году на выставку съехались 1164 экспонента из 60 стран, сообщает Немецкая волна.

Название Международная радиовыставка IFA (Internationale Funkausstellung) может ввести в заблуждение. На крупнейшей в мире ярмарке бытовых электроприборов давно уже показывают не только радиоприемники.

IFA проводится в 59-й раз. В ярмарке принимают участие 1164 фирмы из 60 государств. Это меньше, чем в прошлом году, но в целом неплохо. Следует учесть, что мировой кризис особенно сильно ударил по производителям потребительских товаров. В Европе оборот отрасли, выпускающей бытовую технику и домашнюю электронику, упал за год на девять процентов. Любопытно, что Германия - исключение, в ней ситуация осталась стабильной. В первой половине 2009 года оборот отрасли даже увеличился на четыре процента.

От активного потребительского спроса зависит благополучие крайне важной отрасли экономики Германии. Промышленность, производящая современную видео- и аудиотехнику, а также средства сотовой связи обеспечивает в стране несколько десятков тысяч рабочих мест. Немецкие изготовители бытовой электроники занимают среди стран Европы второе место после Великобритании. При этом отрасль, как и вся экономика Германии, во многом ориентирована на экспорт. Немецкие электротехнические концерны Siemens, Bosch, Loewe, AEG, Miele относятся к лидерам мирового рынка. Участвуя в IFA, они надеются на успешные переговоры и заключение новых контрактов общей стоимостью до трех миллиардов евро.

IFA - витрина отрасли

Организаторы Международной радиовыставки называют ее витриной своей отрасли. Раз в год в немецкую столицу приезжают, чтобы продемонстрировать последние разработки, производители бытовой электроники со всего света. как и По мнению экспертов, магнитами для зрителей, как и во все последние годы, станут широкоэкранные плазменные телевизоры с поддержкой стандарта Full High Definition. Этот формат будущего поддерживает сейчас уже каждый второй телевизор, предлагаемый на рынке. В то же время около половины всех домашних хозяйств до сих пор используют старые модели с кинескопами. "Все они скоро будут заменены на новые", - уверен Райнер Хекер (Rainer Hecker), председатель Союза производителей развлекательных и коммуникационных электроприборов.

Потребителям трудно устоять. Гиганты мировой электроники - Sony, Samsung, Philips - постоянно совершенствуют теле- и видеотехнику. Новое поколение современных аппаратов с плазменными и жидкокристаллическими экранами показывает кадры с высоким разрешением 1080 пикселей и частотой обновления экрана, достигающей 200 Гц. Такие телевизоры способны воспроизводить домашние видеозаписи в качестве, сравнимом с качеством фильма в кинотеатре. Кроме того, Sony представляет на IFA телевизор, с трехмерным изображением. Не отстают и цифровые видеокамеры. Новые форматы позволяют им идеально записывать не только видеоряд, но и звук.

Мобильные телевизоры и пылесосы без шнура

Основная тенденция нынышней IFA - создание все более универсальных и все более мобильных приборов. В разделе средств коммуникации предлагают мобильники, которые одновременно являются навигационными устройствами, обеспечивают выход в интернет и служат карманными телевизорами. В свою очередь, на рынке появились телевизоры, наделенные способностью выхода в интернет без помощи компьютера.

На IFA представлена и бытовая, так называемая "белая техника". В эту категорию немцы включают холодильники, стиральные машины, посудомойки и разными приспособлениями для домашнего хозяйства, начиная с пылесосов и заканчивая утюгами и кофеварками. Немецкая фирма Miele представляет многообещающую новинку - аккумуляторный пылесос без шнура.

#b#Но главное внимание покупатели "белой техники" уделяют сейчас ее экологичности, простоте в обращении и экономному потреблению энергии. "Все больше людей сознательно покупают энергосберегающие приборы", - поясняет Райнхард Цинканн (Reinhard Zinkann), член правления Объединения производителей электротоваров для дома. При этом потребители не только щадят свой кошелек, но и отдают дань общепринятой сейчас заботе об окружающей среде. Тем не менее, лишь 1,5 процента используемых в быту холодильников до сих пор относятся к высшей категории энергоэкономичности А++. Игроки рынка домашней электротехники видят здесь колоссальный потенциал для сбыта перспективных моделей.