Китайский авторынок может перегнать американский

В Китае в 2009 году может быть продано больше новых автомобилей, чем на крупнейшем в мире американском рынке, пишет Bloomberg со ссылкой на государственное агентство по планированию Китая.

Согласно сообщению, китайский авторынок в этом году может вырасти на 28% - до более чем 12 млн. проданных новых авто.

В США в 2009 году может быть продано около 10,5-11 млн. новых автомобилей, приводит Bloomberg прогнозы предствителей GM и Ford Motor.