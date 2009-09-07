Китайский авторынок может перегнать американский
09:00, 07 сентября 2009Транспорт/Связь
0
Уже в этом году
В Китае в 2009 году может быть продано больше новых автомобилей, чем на крупнейшем в мире американском рынке, пишет Bloomberg со ссылкой на государственное агентство по планированию Китая.
Согласно сообщению, китайский авторынок в этом году может вырасти на 28% - до более чем 12 млн. проданных новых авто.
В США в 2009 году может быть продано около 10,5-11 млн. новых автомобилей, приводит Bloomberg прогнозы предствителей GM и Ford Motor.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter