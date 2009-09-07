ЮЗЖД перевезла около 13 тысяч «экспресс-передач»

Юго-Западная железная дорога за 8 месяцев 2009 года перевезла 12 тысяч 692 «экспресс-передачи». Об этом сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

Больше всего железная дорога перевезла тюков весом до 1 кг – свыше 5 тысяч, менее всего – свыше 1 тысячи - тюков весом до 20 кг.

Напомним, услуга «экспресс-передача» действует только по территории Украины. Передача тюков и оплата услуги осуществляется на вокзалах в Киеве, Козятине, Жмеринке, Виннице, Хмельницком, Фастове, Белой Церкви, Шепетовке, Мироновке, Бердичеве, Каменец-Подольском, Житомире, Коростене, Новоград-Волынском, Бахмаче, Ворожбе, Хутор-Михайловском, Шостке, Нежине, Чернигове на поезда и электропоезда повышенного комфорта 1 и 2 класса формирования Юго-Западной железной дороги.

Стоимость услуги на тюки до 1 кг – 15-20 грн., до 3 кг – 20-25 грн., до 10 кг – 30-35, до 20 кг – 40-45 грн.