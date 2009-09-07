Госпакет "Аэросвита" оценен в 17 млн. грн.

Рыночная стоимость государственного пакета ЗАО "Авиакомпания "Аэросвит" в размере 22,3941% уставного фонда составляет 17 млн. грн. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), таковы результаты независимой оценки госпакета авиакомпании.

Как отметили в пресс-службе, оценка была проведена с целью дальнейшей приватизации данного пакета акций.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским авиаперевозчиком, оперирующим широкой маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 15 судов Boeing.

На сегодняшний день "АэроСвит" обслуживает более 60 международных воздушных линий, включая 6 трансконтинентальных - в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.