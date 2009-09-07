УДП за 7 месяцев сократило убытки на 35%

По результатам работы ОАО «Украинское Дунайское пароходство» (УДП) за период с января по июль 2009 года убыток компании сократился на 6 млн. 700 тыс. грн., или на 35%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., и в настоящее время составляет 12,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве транспорта и связи.

Согласно сообщению, значительное улучшение финансовых показателей стало возможным за счет работы пассажирского и речного флотов. В частности, за семь месяцев работы в текущем году к рентабельной работе вернулся речной флот: прибыль от грузоперевозок по Дунаю составляет 4 млн. 100 тыс. грн. по сравнению с 4 млн. 500 тыс. грн. убытка по итогам 6 месяцев 2009 года. В то же время убыток от работы морского флота за июль увеличился на 3 млн. 400 тыс. грн. и составляет 21 млн. 300 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Украинское Дунайское пароходство» по итогам 1-го полугодия 2009 года получило 19 млн. 183 тыс. грн. чистого убытка, что почти в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (10 млн. 173 тыс. грн.).

Справка УНИАН. Государственная компания “Украинское Дунайское пароходство" - национальный перевозчик грузов и пассажиров в Дунайском бассейне и одно из крупнейших транспортных предприятий в Европе. ОАО «УДП» осуществляет свыше 30% транспортных перевозок по Дунаю.

Основу дунайских перевозок флота ОАО «УДП» составляет украинское металлургическое сырье, поставляемое для различных потребителей в дунайских странах.

Флот пароходства - около 600 единиц суммарным дедвейтом около 900 тыс. тонн - состоит из морских судов различного назначения, речных буксиров и барж, а также речных самоходных грузовых судов и круизных пассажирских лайнеров.

100% компании принадлежит Министерству транспорта и связи Украины.