Минтранс примет решенеие по «Радомышлю» на этой неделе

Министерство транспорта и связи Украины на этой неделе планирует завершить процедуру утилизации судна «Радомышль», которое находится в порту Мумбай (Индия), и отправить экипаж в Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, 7 сентября утром в порт Мумбай отбыли два заместителя председателя правления – президента ОАО «Украинское Дунайское пароходство» для проведения передачи теплохода «Радомышль» на списание и утилизацию. Вопрос возвращения членов экипажа в Украину постоянно контролируется. На борту в настоящее время находится 11 членов экипажа. По данным Минтранса, физическое и психическое состояние экипажа удовлетворительное, продуктами питания и питьевой водой они обеспечены. По состоянию на 7.00 7 сентября на судне после ремонта запущен дизель-генератор №1. По информации судовладельца – ОАО «Украинское Дунайское пароходство» – теплоход обеспечен электропитанием.

Как сообщал УНИАН, утром 3 сентября к теплоходу «Радомышль» подошел буксир для проведения ремонта судна, укомплектованный соответствующей ремонтной бригадой. В тот же день четыре члена экипажа «Радомышля» прибыли в Украину (аэропорт «Одесса»).

Министерство транспорта и связи Украины рассчитывало до конца августа т.г. урегулировать ситуацию с судном «Радомышль», стоящем на рейде с начала 2008 года в порту Мумбай (Бомбей) в Индии.

Напомним, ОАО «Украинское Дунайское пароходство» (УДП) в начале августа текущего года заявило об угрозе затопления судна «Радомышль», поскольку оно находится в аварийном состоянии в связи с поломкой насоса для откачки воды с судна. Тогда заместитель министра транспорта и связи Украины – глава Госморречадминистрации Михаил ЧУБАЙ сообщил, что Минтранс рассчитывает принять решение о продаже судна на металлолом до конца августа.

По итогам шести месяцев 2009 года УДП получило 19,2 млн. грн. убытков, из них 17,9 млн. грн. составили затраты на содержание устаревшего флота пароходства, в который входит почти 50 судов в возрасте от 35 до 60 лет, то есть полностью изношенных, которые следует сдать на металлолом. В то же время существует запрет на продажу судов УДП. Для решения проблемы необходимо, чтобы Верховная Рада Украины приняла поправки к Закону Украины "Об управлении объектами государственной собственности" с исключением ОАО "Украинское Дунайское пароходство" из перечня объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Справка УНИАН. Судно «Радомышль» в ожидании разрешения Минтранса на его реализацию прибыло в порт Мумбай 1 февраля 2008 года в аварийном состоянии. После получения разрешений судно было продано на аукционе в июле 2008 года с реализацией на месте настоящей рейдовой стоянки, однако в дальнейшем продажа была запрещена Министерством транспорта, а результаты аукционных торгов аннулированы.