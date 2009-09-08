Операторы должны аннулировать набор номера через 8 до декабря

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) и Госадминистрация связи (Госсвязи) рекомендуют операторам завершить существование формата набора номера через восьмерку до конца ноября 2009 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Как отмечается в сообщении, такое решение принято на совместном совещании представителей НКРС, Госсвязи и операторов по обсуждению второго этапа Плана перехода на перспективную систему нумерации телефонной сети общего пользования Украины.

На совещании были обсуждены вопросы по оповещению потребителей относительно замены префикса выхода на междугородную и международную сеть, форматов кодов зон назначения и зон нумерации, возможности существования обоих форматов набора национального номера 0ХХ и 80ХХ.

Операторам также рекомендуется обеспечить оповещение абонентов относительно перехода на перспективную систему нумерации телефонной сети Украины и ввести в действие автоответчики в случае осуществления абонентом ошибочного набора любого номера.

Как сообщал УНИАН, согласно приказу Министерства транспорта и связи Украины от 29.09.2008 № 1200 "Об утверждении Плана перехода на перспективную систему нумерации телефонной сети общего пользования Украины", с 14 октября 2009 года в Украине будет изменен порядок набора междугородных и международных номеров (выход на эти сети за счет набора префиксов международного и междугородного набора).

С 14 октября т.г. для выхода на междугородную телефонную сеть необходимо будет вместо префикса "8-0" набрать префикс "0". Для выхода на международную телефонную сеть вместо префикса "8-10" – префикс "0-0".

Таким образом, с этой даты для звонков в другой город Украины или другой страны, а также на сеть оператора мобильной связи (где используется принцип междугородной префиксации), первой цифрой набора становится 0, а не 8, как было раньше и остается еще сегодня.

Так, для междугородных телефонных разговоров необходимо вместо префикса «8» набирать префикс «0» (дождаться непрерывного сигнала), затем код нужного города (без первой цифры «0» в существующем коде), далее без интервала - номер телефона абонента, который вызывается. Для звонков на номера телефонов абонентов операторов мобильной связи необходимо вместо префикса «8» набирать префикс «0» (дождаться непрерывного сигнала), затем - код сети оператора мобильной связи (без первой цифры «0» в существующем коде) и номер телефона абонента, который вызывается.

Для внутриобластных телефонных разговоров необходимо вместо префикса «8» набирать префикс «0» (дождаться непрерывного сигнала), дальнейший набор номера (кроме абонентов Киевской области) остается без изменений. Для Киевской области вводится новый собственный код «45» вместо кода «044».

Для осуществления международного вызова вместо международного префикса «8-10» необходимо набирать новый префикс «0-0», т.е. «0» (дождаться непрерывного сигнала), затем - снова «0», далее без интервала - код страны, код города и номер телефона абонента.