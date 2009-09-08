МАУ планирует продать выкупленные у "Aer Cap" акции

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» рассчитывает продать выкупленные у "Aer Cap" акции до конца зимы 2009/2010 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил президент компании МАУ Юрий МИРОШНИКОВ.

«До конца зимы. Будет ли это существующий акционер или другой – вопрос пока рассматривается», - сказал он.

Он также отметил, что вопрос дополнительной эмиссий акций пока не рассматривается.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» выкупила 32 500 (5,97% УФ) своих акций у миноритарного акционера для последующей перепродажи. Соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров МАУ 2 декабря т.г.

По словам Ю.МИРОШНИКОВА, решение о том, что делать с выкупленными акциями, должны принимать акционеры, и на это будет предоставлено 12 месяцев с момента принятия решения – до конца 2009 г. Ранее Ю.МИРОШНИКОВ отмечал, что акции могут или перепродать, или аннулировать. «Существует широкий диапазон решений, которые могут принять акционеры: от ликвидации, аннулирования этих акций до распределения между существующими акционерами, всеми или кем-то из них, кто захочет купить, продажи акций персоналу, который становится совладельцем, либо продажи третьим лицам».

Справка УНИАН. ЗАО "Международные авиалинии Украины", второй по величине пассажирский авиаперевозчик в Украине, создано в ноябре 1992 года.

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, Austrian Airlines – 22,52%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 9,9%.