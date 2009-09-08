МАУ планирует завершить год с положительным финрезультатом

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) рассчитывает закончить 2009 год с положительным финансовым результатом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции президент компании Юрий МИРОШНИКОВ.

«Задачу мы ставим в любом случае закончить год с положительным результатом», – сказал он.

При этом, по данным президента МАУ, компания рассчитывает получить небольшую чистую прибыль. «Очень небольшая (прибыль – УНИАН) по сравнению с предыдущими годами, когда цифра прибыли была двузначной… Будет очень небольшая прибыль, но мы планируем добиться положительного результата. Я думаю, что для такого года, как 2009-й, это и так достаточно амбициозная задача. Поставить задачу рекордной прибыли в 2009 году было бы полным авантюризмом», – отметил он.

По словам Ю.МИРОШНИКОВА, по итогам 2008 года компания из-за снижения курса гривни в последнем квартале получила меньшую прибыль, чем ожидалось.

Как сообщал УНИАН, совместное закрытое акционерное общество «Международные авиалинии Украины» (МАУ) по итогам 2008 года снизило чистую прибыль в 3,2 раза по сравнению с 2007 годом – с 55,881 до 17,312 млн. грн.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – один из лидеров рынка международных авиаперевозок Украины. МАУ соединяют Украину с более 3000 пунктами в мире.

В 2008 году МАУ выполнила 17 тыс. 544 рейса, что на 6,5% больше, чем в 2007 году, и увеличила перевозку пассажиров на 16,5% – до 1 млн. 680 тыс. человек.