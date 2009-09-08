МАУ может пополнить флот самолетами Ан-148?..

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) не исключает возможности пополнения своего флота отечественными региональными самолетами Ан-148.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции президент компании Юрий МИРОШНИКОВ.

«Ан-148 есть в нашем бизнес-плане, есть в наших планах и целях как региональный самолет для внутренних рейсов и в перспективе – для коротких и малозагруженных международных рейсов», – сказал он.

В то же время президент МАУ отметил, что перед принятием решения о пополнении своего флота этим самолетом необходимо, чтобы данное судно было усовершенствовано.

«Есть надежда, что они продолжают вносить усовершенствования, что самолет получится», – сказал он.

По словам Ю.МИРОШНИКОВА, существенным препятствием для МАУ сегодня является отсутствие проработанных схем операционного лизинга этого самолета. «Пока что предлагается финансовый лизинг, а это та же покупка, но в рассрочку», – отметил он. Кроме того, существует техническое препятствие – отсутствие тренажера для подготовки летного состава, а также ряд других замечаний к самолету.

Что касается регионального самолета нового поколения «Боинг 737-600», то, по словам Ю.МИРОШНИКОВА, он компанию не совсем удовлетворяет по экономическим показателям.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – лидер рынка международных авиаперевозок Украины. Основанная в 1992 году, авиакомпания МАУ стала одним из первых украинских авиаперевозчиков с привлечением иностранного капитала.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Самолеты семейства Ан-148 предназначены для пассажирских, грузопассажирских и грузовых перевозок на региональных и ближнемагистральных авиалиниях.

Ан-148 – региональный реактивный самолет нового поколения, его базовый вариант предназначен для перевозки до 80 пассажиров на расстояние до 5,1 тыс. км.