МАУ зимой намерена вернуть лизингодателям до трех «Боингов»

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) на протяжении зимы 2009/2010 гг. планирует вернуть лизингодателям до трех самолетов «Боинг».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции президент компании Юрий МИРОШНИКОВ.

«На протяжении этой зимы будет проходить программа возврата самолетов классического поколения. Это будут самолеты 737-300 и 737-400, которые мы собираемся вернуть. Пока что мы присматриваемся к той динамике, которую показывает рынок, и у нас есть гибкость в принятии решения, сколько именно самолетов вернуть, сколько оставить, если этого будет требовать пассажирский спрос на рынке», – сказал он.

При этом Ю.МИРОШНИКОВ уточнил, что планируется вернуть от одного до трех самолетов. «Я могу сказать, что один почти наверняка мы отдадим, а еще два – будет зависеть от того, как будет развиваться рынок», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, МАУ в этом году начала пополнение своего флота самолетами «Боинг» нового поколения. С начала года парк компании пополнился двумя новыми самолетами «Боинг 737-800», взятыми в операционный лизинг. В начале 2010 года в Украину для МАУ будут доставлены еще два новых авиалайнера «Боинг 737-800».

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – лидер рынка международных авиаперевозок Украины. Основанная в 1992 году, авиакомпания МАУ стала одним из первых украинских авиаперевозчиков с привлечением иностранного капитала.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Авиакомпания выполняет собственные регулярные рейсы в Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Берлин, Франкфурт, Вену, Цюрих, Рим, Милан, Мадрид, Барселону, Лиссабон, Хельсинки, Дубаи, Кувейт, Абу-Даби, Тбилиси, Монастир, Ниццу, Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Харьков, Луганск, Ужгород, Днепропетровск, Одессу и Симферополь.