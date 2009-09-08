МВД отменит плату за справку для прохождения техосмотра?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО отменить плату за справку о совершении правонарушения водителями, необходимую для прохождения государственного технического осмотра.

Соответствующее поручение премьер-министр сформировала во время «горячей линии» по проблемным вопросам предпринимателей, сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

Присутствующий на «горячей линии» Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что при прохождении технического осмотра милиция самостоятельно и бесплатно будет проверять базу данных на предмет уплаты штрафов водителем.

«Если штрафы не уплачены – государственный технический осмотр не будет проведен – это норма, заложенная в законе о правилах дорожного движения», - сказал министр.

Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что на сегодняшний день водителям выписано за нарушение правил дорожного движения штрафов на сумму 1 млрд. грн., из которых - 600 млн. грн. уже взыскано.

Кроме того, во время «горячей линии» Ю.ТИМОШЕНКО поручила МВД наладить быструю систему извещения владельцев транспортных средств и владельцев автоперевозочных компаний о совершении правонарушений водителями, которые в них работают, и начислении им штрафов.