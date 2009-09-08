Продажи новых автомобилей сократились на 71%

Продажи новых автомобилей в Украине в январе-августе сократились на 71%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 143,605 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным Ассоциации, наибольшее падение рынка наблюдалось в сегменте легковых автомобилей – минус 72% (122 107 штук против 435 184 штук в прошлом году).

Рынок автобусов за восемь месяцев просел на 69% - до 1 824 штук, а грузовиков – на 67% (19 674 штук против 59 825 штук). Доля новой техники в первичных регистрациях легковых автомобилей составила 97%, грузовых – 44%, автобусов – 84%.

В августе продажи автотранспортной техники, в сравнении с июлем, упали на 7%. Наибольшее падение наблюдается на рынке автобусов, продажи которых в августе составили 167 штук, что на 22% меньше июльского показателя. Падение авторынка в сегменте грузовых автомобилей за месяц составило 16% (2 157 штук против июльских 2 574 штук).

В наибольшем сегменте автомобильного рынка Украины – легковом – было продано 12 601 автомобиль, что на 5% меньше, по сравнению с июлем. Доля новой автомобильной техники в первичных регистрациях августа составила 88%, в июле этот показатель был зафиксирован на уровне 87%. При этом доля новых легковых авто в первичных регистрациях увеличилась на 0,8%, грузовых на 0,6%, автобусов, напротив, уменьшилась на 2,2%.

Справка УНИАН. По информации Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и диллеров (ВААИД), продажи новых автомобилей в Украине в 2008 году увеличились на 15%, по сравнению с 2007 годом, до 623 тыс. штук (в 2007 году было продано 542 тыс. штук автомобилей).