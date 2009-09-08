25 млн. грн. пойдут на погашение долгов метростроевцев Днепропетровска

25 млн. грн., выделенные согласно постановлению Кабинета министров Украины из Стабилизационного фонда госбюджета на строительство метро в Днепропетровске, пойдут на погашение долгов по заплате метростроевцам и за работы по откачке воды из подземных туннелей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на расширенном совещании в Днепропетровском облсовете по вопросам строительства второго участка местного метрополитена сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Виктор СЕРГЕЕВ.

По его словам, задолженность по зарплате метростроевцам за 8 месяцев 2009 г. составляет 11 млн. грн. Оплата откачки воды из пройденных подземных выработок метрополитена – 14,4 млн. грн.

«Сейчас откачка воды осуществляется в долг. С получением денег из Стабфонда мы можем гарантировать эти работы до конца текущего года», - сказал В.СЕРГЕЕВ.

Как сообщал УНИАН, на 2009 г. в Госбюджете не было предусмотрено финансирование Днепропетровского метрополитена. Вместе с тем, согласно Госпрограмме строительства и развития сети метрополитенов Днепропетровск должен был получить более 273 млн. грн.

31 августа т. г. Кабинет министров на внеочередном заседании выделил за счет перераспределения средств Стабилизационного фонда 100 млн. грн. на строительство и развитие метрополитенов в Днепропетровске и Харькове. В частности, 75 млн. грн. будут направлены на строительство метро в Харькове, еще 25 млн. – в Днепропетровске.