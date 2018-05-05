Автосбор - ударим “Жигулями” и “Запорожцами” по украинским автолюбителям

Автопром не дает покоя не только кризису, но украинским властям. Первый усердно его калечит, а вторые усиленно «лечат». Так, 7 сентября закончился срок действия 13% надбавки к таможенной пошлине на автомобили, ввозимые в Украину. И тут же в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который сводится к одному - с 1 января 2010 года будет введен временный автомобильный сбор, размер которого варьируется от 10% до 15%. Целью новшества, по мнению авторов, является защита отечественного автопроизводителя. Но есть подозрение, что, сделав приличную иномарку недоступной для среднего украинца, вряд ли удастся увеличить поступления в бюджет и помочь нашим предприятиям. Единственными, кто выиграет от нововведения, станут производители и импортеры российских автомобилей, на которые данный сбор, скорее всего, распространяться не будет. Ну и, конечно, АвтоЗАЗ, который никак не желает мириться с тем, что Украина - член ВТО и продолжает выбивать для себя всевозможные льготы…

Украинский автопром - остров невезения в море кризиса

В принципе, авторов законопроекта понять можно. С началом кризиса производство и продажи легковых автомобилей в Украине упали катастрофически. По итогам января-июля т.г. крупнейший в Украине производитель легковых авто - Запорожский автомобилестроительный завод сократил производство на 82,9%, до 30,442 тыс. штук. Какой ужас, скажем мы, пора спасать отечественный автопром, но при первой же возможности предпочтем купить себе «корейца», «чеха» или даже «китайца», чем родной «запорожец» под названием Lanos. Ну не нравятся украинцам отечественные машины и дело тут не в низком уровне патриотизма, просто наш автопром откровенно проигрывает своим зарубежным конкурентам в соотношении цена/качество. Этот прискорбный факт подтверждают результаты 6-месячного действия 13% надбавки к таможенной пошлине, когда падение объемов продажи как импортных, так и «отечественных» автомобилей было одинаковым, ожидаемое перераспределение рынка практически не состоялось. В результате автопроизводители снова начали изыскивать возможности для лоббирования своих интересов.

В пояснительной записке к законопроекту №5080 четко сказано, что его принятие обусловлено необходимостью поддержать уровень занятости в автомобилестроительной отрасли в условиях финансово-экономического кризиса. При этом автодиллеры-импортеры, со своей разветвленной сетью салонов и СТО, в качестве работодателей почему-то не рассматриваются, а ведь совершенно ясно, что принятие 15% транспортного сбора сделает безработными тысячи человек, занятых в этой сфере. Одним словом, создается впечатление, что украинский автопром хотят представить в качестве острова невезения, забывая о том, что вокруг него море кризиса, в котором все пытаются остаться на плаву, опираясь, в основном, на собственные силы.

Что скажет ВТО?

В законопроекте предлагается облагать автомобильным сбором операции по поставкам наземных «моторных средств, которые попадают под определение Закона «О ставках акцизного сбора на некоторые транспортные средства и кузова к ним». Таким образом, под транспортный сбор попадают легковые автомобили и другие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, то есть, автобусы и микроавтобусы. Также транспортным сбором будут облагаться кузова для моторных транспортных средств, мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с вспомогательным двигателем. Пункт о велосипедах не может не вызвать одновременно умиления и недоумения. С одной стороны, не забыли и о такой мелочи, а с другой - много вы видели у нас велосипедов с мотором? Лично мне кажется, что тем энтузиастам, которые пользуются подобным транспортным средством, наоборот следует доплачивать за их неудержимую тягу к технике, которую не в состоянии остановить даже отсутствие средств на простенький мотороллер.

Администрирование сбора предлагается определить по аналогии с уплатой налога на добавленную стоимость, при этом предлагается внести соответствующий расчет временного автомобильного сбора, который будет добавляться к налоговой декларации налога на добавленную стоимость или при ввозе товаров на таможенную территорию Украины – к таможенной декларации.

Законопроектом предусмотрено, что средства, полученные от сбора, зачисляются в специальный фонд государственного бюджета и используются для предоставления дотаций продавцам автомобилей, изготовленных в Украине. Указанная дотация не может превышать 15% стоимости одного автомобиля и эквивалента 2-ум тысячам евро в расчете согласно официальному валютному курсу, который существовал в день передачи права собственности на автомобиль покупателю. Наверное, всем известно, как в Украине обстоят дела с возвратом НДС, компаниям-экспортерам приходится месяцами ждать причитающиеся деньги или же договариваться с госчиновниками об “откатах”. Нет сомнений, что предлагаемый механизм администрирования сбора спровоцирует возникновение новых коррупционных схем.

Но есть одно из самых интересных мест в законопроекте. «Предусмотрено, что производитель автомобиля в Украине имеет право отказаться от взыскания временного автомобильного сбора с покупателя такого автомобиля. В этом случае производитель лишается права получить государственную дотацию, рассчитанную на такой проданный автомобиль, а покупатель освобождается от обязанности оплаты временного автомобильного сбора», - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Судя по всему, этот пункт призван продемонстрировать ВТО, что Украина не занимается протекционизмом в отношении своего автопрома, а лишь оставляет за ним право выбора получать или не получать государственные дотации. На самом деле все это выглядит просто смешно, так как, давая своим автопроизводителям возможность избежать уплаты автомобильного сбора, но лишая таковой автоимпортеров, Украина де-факто вводит дополнительную таможенную пошлину на автомобили, неумело подавая ее под вывеской “автомобильный сбор». Нет сомнений, что крупные зарубежные автопроизводители будут поднимать перед правительством своих стран вопрос об ответных мерах в отношении украинского импорта, не станет молчать и ВТО…

В своих комментариях СМИ авторы законопроекта уже заявили, что у них есть предварительная договоренность со штаб-квартирой Всемирной торговой организации. В свою очередь генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко заявляет о том, что, по его информации, в штаб-квартире ВТО ничего не знают о планах Украины.

Оперативно получить комментарий у авторов законопроекта №5080, к сожалению, не удалось. Данный вопрос остается открытым…

Зарубежный опыт в украинской интерпретации

Авторы законопроекта ссылаются на европейский и американский опыты борьбы с кризисом, мол, там тоже внедряют протекционистские меры для повышения уровня продаж автомобилей. Но они забывают о том, что в тех странах ЕС, где действуют государственные программы стимулирования покупки новых автомобилей, они распространяются не только на авто, произведенные в той стране, где покупаются, но и на машины зарубежных производителей. Так, в Германии государственные дотации при покупке нового автомобиля привели к увеличению продаж отнюдь не немецких автомобилей, а более дешевых марок, таких как французский Renault Logan. В США, где в рамках борьбы с кризисом в автомобильной промышленности действует программа государственных дотаций при покупке нового автомобиля made in USA, разочарованные автодиллеры повально отказываются от участия в ней. Продавая автомобили себе в убыток в надежде на обещанную компенсацию из госбюджета, американские автодиллеры столкнулись с проблемой бюрократической волокиты. Госслужбы, оформляющие заявки на выплату компенсаций, оказались просто не в состоянии своевременно оформить все документы и осуществить выплату. Интересно, если в США не справляются то, что у нас будет происходить. Конечно, мы прекрасно понимаем, что продавцы отечественных автомобилей воспользуются своим правом на отказ от уплаты автомобильного сбора и госдотаций, но все же есть над чем задуматься.

Важно помнить, что введение автомобильного сбора крайне негативно отразится на наполнении госбюджета в плане поступлений от таможенной пошлины и акцизного сбора на импортные автомобили по той простой причине, что ввоз их в Украину в этом случае сократится до минимума. Единственным исключением останутся автомобили российского происхождения, так как согласно двустороннему украинско-российскому соглашению торговля автомобилями между двумя странами осуществляется беспошлинно и без НДС, и пересматривать это соглашение рука у наших депутатов не поднимется. Россия, хотя и не член ВТО, но имеет такие рычаги влияния на внешнеэкономическую политику Украины, о которых ВТО и мечтать не смеет.

Организационный нюанс

Авторами законопроекта о временном автомобильном сборе стали сразу 6 народных избранников, среди которых трое депутатов от БЮТ, один от Партии регионов и двое членов Блока Литвина. Наличие одного оппозиционера в числе авторского коллектива, хотя и не гарантирует стопроцентного принятия законопроекта, но все же делает его значительно более реальным, чем если бы его разрабатывали исключительно члены коалиции.

Понятно, что весь сыр-бор с законопроектом №5080 затевался исключительно в угоду хозяевам украинского автопрома. Однако, при этом соавтор законопроекта, депутат от ПР Николай Присяжнюк является ярко выраженным аграрием и ему по большому счету нет дела до автозаводчиков, принадлежащих к тому же к партии власти. Интерес Николая Присяжнюка к законопроекту исключительно аграрный, а точнее «мясной». Так как законопроект предполагает помимо автомобильного сбора введение с 1 января 2010 года аналогичного аграрного сбора. Он призван поддержать занятость в отрасли животноводства и производства мяса и мясопродуктов. Схема та же, что и с автомобилями – облагать сбором будут импортное мясо, а полученные средства направлять в помощь отечественному животноводству. Не трудно догадаться, что Н.Присяжнюк предпочел бы введение аграрного сбора отдельным законопроектом, но видимо у него просто не было выбора. Поскольку проблема животноводства не является темой данной статьи, то отметим лишь изобретательность представителей БЮТ в привлечении соавторов к нужным законопроектам. Напомним, 13% надбавка к импортной пошлине действовала помимо автомобилей еще и на холодильники, в чем так же был заинтересован один из представителей Партии регионов, контролирующий производство украинских холодильников под маркой Nord.

Что будет если…

Как уже было сказано выше, к прелестям законопроекта №5080 можно отнести непредсказуемую реакцию ВТО и засилье российских автомобилей, которые, кстати, и являются сегодня основными конкурентами отечественного автопрома.

Однако авторы законопроекта решили не останавливаться на рынке новых автомобилей, они не забыли и о секонд-хенде. Взимание автомобильного сбора планируется распространить и на тех, кто захочет продать свою подержанную иномарку. При этом в группу «льготников», которые освобождаются от уплаты сбора, попадают лица, обменивающие старые транспортные средства, имеющее происхождение с территории Украины, на новые транспортные средства, также украинского происхождения, у их производителя. Этот пункт законопроекта уже похож на чистой воды государственный рэкет. Предположим, человек купил автомобиль у официального диллера, в стоимость машины при этом был заложен и НДС, и пенсионный сбор, и таможенная пошлина. То есть, государство свою «долю» уже получило сполна, и никто не предупредил покупателя, что при перепродаже своего авто он снова окажется должен, да еще и ни много ни мало, а целых 15% стоимости своего автомобиля.

Срок действия временного автомобильного сбора, согласно законопроекту, три года (с 1 января 2010 года по 1 января 2013 года). На этот период нас хотят лишить права выбирать, на чем ездить, так как цена иномарок после нововведения увеличится, как минимум, на те же 15%, что с учетом падения гривни сделает их малодоступными для среднего украинца. В зоне досягаемости окажутся лишь “запорожцы” и “жигули”. Как отразится такой расклад на конкурентоспособности украинского автопрома, не трудно догадаться. При отсутствии здоровой конкуренции за отпущенных три года он может окончательно деградировать. Российские же автопроизводители постараются с максимальной выгодой использовать сложившуюся на украинском авторынке ситуацию. Так что, глядишь, через три года все будет как в старые добрые времена – Lada станет пределом мечтаний для рядового украинца. Но не сомневайтесь, авторы законопроекта будут по-прежнему гонять на Mercedes-ах и BMW…

Антон Лосев (для УНИАН)