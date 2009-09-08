ЮЖД объявила тендер по выбору компании
19:00, 08 сентября 2009Транспорт/Связь
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Для реконструкции пассажирского вагонного депо
Южная железная дорога (ЮЖД) объявила тендер по выбору компании для реконструкции пассажирского вагонного депо "Гребенка" в Полтавской области.
Как сказано в сообщении ЮЖД, переданном УНИАН, местом проведения тендера является Харьков. Тендер проводится в форме открытых торгов; сроки выполнения работ - октябрь-декабрь.
Срок подачи тендерных предложений - до 10:00 30 сентября, их раскрытие запланировано на 15:00 этого же дня.
Справка УНИАН. Южная железная дорога входит в состав 6 железных дорог Украины, которые объединяет монополист железнодорожных перевозок "Укрзализныця".
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