Южная железная дорога (ЮЖД) объявила тендер по выбору компании для реконструкции пассажирского вагонного депо "Гребенка" в Полтавской области.

Как сказано в сообщении ЮЖД, переданном УНИАН, местом проведения тендера является Харьков. Тендер проводится в форме открытых торгов; сроки выполнения работ - октябрь-декабрь.

Срок подачи тендерных предложений - до 10:00 30 сентября, их раскрытие запланировано на 15:00 этого же дня.

Справка УНИАН. Южная железная дорога входит в состав 6 железных дорог Украины, которые объединяет монополист железнодорожных перевозок "Укрзализныця".