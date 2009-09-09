АМК обеспокоен намерением КГГА внедрить долгосрочные проездные

Антимонопольный комитет Украины (АМК) обеспокоен намерениями Киевской городской государственной администрации (КГГА), КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпасстранс» внедрить новую систему формирования проездных билетов длительного действия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Как выяснил АМК в ходе предварительного анализа, изменения, предусмотренные проектом распоряжения КГГА «О внесении изменений в распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) от 28.01.2009 г. №90», могут привести к ущемлению интересов потребителей, которые пользуются услугами городского пассажирского транспорта.

«Если предложенный КГГА проект решения будет принят, то вместо одного проездного на два вида городского транспорта, одним из которых является метрополитен, будут действовать лишь месячные проездные на каждый вид транспорта отдельно», – отмечено в сообщении.

Как следствие, потребители будут вынуждены тратить на 25 грн. больше ежемесячно, поскольку стоимость проездного на общественный наземный транспорт будет составлять 80 грн. и на метро – 95 грн., тогда как сегодня стоимость такого комбинированного проездного составляет 150 грн. Кроме того, в проездной на метро авторы проекта распоряжения закладывают лимит 70 поездок в месяц, в то время как сейчас такие билеты длительного действия являются безлимитними.

С целью исследования экономической обоснованности нововведений, предложенных проектом распоряжения КГГА, АМК решил провести ряд мероприятий с привлечением Министерства экономики и подчиненной этому ведомству Госинспекции по контролю за ценами, на которую возложены соответствующие полномочия.