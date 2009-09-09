Доходы отрасли связи выросли на 0,9%

В течение января-июня 2009 года объем доходов, полученный предприятиями отрасли связи, составил свыше 22 млрд. грн., или 100,9% к уровню аналогичного периода 2008 года, из них от предоставления услуг населению - 8,5 млрд. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации связи (Госсвязи).

По данным Госсвязи, наиболее динамично выросли за отчетный период доходы от услуг: компьютерной связи (в 1,5 раза), из них от предоставления доступа к сети Интернет - также в 1,5 раза; передачи и приема телевизионных и радиопрограмм, радиосвязи (в 1,3 раза), из них от услуг кабельного телевидения - в 1,4 раза; почтовой связи (в 1,3 раза).

Наиболее весомыми сегментами в общих доходах отрасли в первом полугодии были: мобильная связь – доля доходов этого вида связи в общих доходах составила 61%, фиксированная телефонная связь с долей доходов в 20%, компьютерная связь – 7% и почтовая связь – 6%.

Предприятиями, которые входят в сферу управления Министерства транспорта и связи и подчинены Госсвязи, получены доходы в размере свыше 2,5 млрд. грн., что на 209 млн. грн., или на 9%, превышает плановый показатель.

По состоянию на 1 июля 2009 г. у всех субъектов ведения хозяйства, которые входят в сферу управления Минтрансвязи, отсутствует задолженность по выплате заработной платы, перед Пенсионным фондом и обеспечена прибыльная деятельность. Чистая прибыль в целом по государственным предприятиям, учреждениям и организациям выросла против установленной планом в 1,3 раза.

В целом по отрасли связи уплачено всех налогов, сборов и обязательных платежей в госбюджет и Пенсионный фонд на сумму свыше 5,5 млрд. грн., что на 40% превышает сумму платежей за аналогичный период прошлого года. Предприятиями отрасли связи, которые входят в сферу управления Минтрансвязи, уплачено свыше 0,6 млрд. грн., что на 23% превышает уровень платежей в январе-июне 2008 года.