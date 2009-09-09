В Дубае открыта самая длинная в мире линия метро

В Дубае сегодня открывается первая линия метро, передает Би-би-си.

Это первая в Персидском заливе линия метрополитена. Главной особенностью дубайского метро станет полная автоматизация поездов, которые будут передвигаться без машиниста. Таким образом, эмират станет обладателем самой протяженной в мире системы автоматизированного метро.

Количество станций достигнет 47, а протяженность дубайского метрополитена составит более 70 км. Стоимость билета в зависимости от дальности поездки будет варьироваться от 1,8 до 5,8 дирхамов (0,5-1,6 долл.). Средняя скорость движения составит 45 км/ч.

Стоимость строительства подземки почти вдвое превысила первоначальные прогнозы, а открывается метро в то время, когда Дубай переживает не самые лучшие времена из-за мирового экономического кризиса: страну посещает меньше туристов, а мигранты вынуждены возвращаться на родину.

Теперь самая сложная задача для дубайских властей - привить любовь к новому виду транспорта и убедить местных автолюбителей променять комфорт салона личного автомобиля с кондиционером на метро.

Дубайское метро готово предложить своим пассажирам не совсем стандартные услуги: вагоны, предназначенные исключительно для женщин, и роскошные кожаные сидения, если, конечно, пассажир захочет за это заплатить. Власти Дубая ожидают, что ежегодный пассажиропоток превысит 200 млн человек.