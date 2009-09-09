«Роза Ветров» в октябре начнет выполнять новый рейс

С 9 октября 2009 года авиакомпания WINDROSE («Роза Ветров») вводит новый регулярный рейс по маршруту Киев-Калининград.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, рейс будет выполняться на современном самолете Embraer-195 три раза в неделю.

Время вылета из Киева по понедельникам и четвергам – 14.20, прибытие в Калининград – 16.00. В пятницу из Киева самолет отправляется в 08.20, прибывает в 10.00. Обратные рейсы по понедельникам и четвергам – в 17.00, по пятницам – в 11.00.

Стоимость перелета в одну сторону составляет от 134 USD, не включая аэропортовых сборов.

Справка УНИАН. Авиакомпания WINDROSE была основана в 2003 году. Компания предоставляет полный спектр услуг в области авиационных перевозок.

Парк авиакомпании состоит из двух Embraer-195, двух MD-82, двух Airbus-320.