Елизаров назначен зам.руководителя Госслужбы автодорог

Кабинет Министров назначил Павла ЕЛИЗАРОВА заместителем руководителя Государственной службы автомобильных дорог.

Об этом УНИАН сообщил министр Кабинета Министров Петр КРУПКО.

До этого П.ЕЛИЗАРОВ с июня 2007 г. по январь 2008 г. занимал должность заместителя министра транспорта, дополнительно введенную распоряжением правительства № 499-р от 26 июня 2007 г. С указанной должности освобожден по собственному желанию.