Елизаров назначен зам.руководителя Госслужбы автодорог
18:03, 09 сентября 2009Транспорт/Связь
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Решение Кабмина
Кабинет Министров назначил Павла ЕЛИЗАРОВА заместителем руководителя Государственной службы автомобильных дорог.
Об этом УНИАН сообщил министр Кабинета Министров Петр КРУПКО.
До этого П.ЕЛИЗАРОВ с июня 2007 г. по январь 2008 г. занимал должность заместителя министра транспорта, дополнительно введенную распоряжением правительства № 499-р от 26 июня 2007 г. С указанной должности освобожден по собственному желанию.
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