ДЖД обновила свыше 400 км путей

Железнодорожники Донецкой железной дороги за 8 месяцев этого года разными видами ремонта оздоровили 412,3 км пути, в том числе, модернизировали — 67,8 км, капитально отремонтировали — 131,7 км, средний ремонт провели на 154,8 км и комплексно-оздоровительный — на 58 км путей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Кроме того, заменили на новые 160 комплектов стрелочных переводов, из них на железобетонных брусьях — 130 комплектов.

В августе 2009 года разными видами ремонта железнодорожники оздоровили 119,8 км путей и заменили на новые 52 комплектов стрелочных переводов, из них на железобетонных брусьях — 40 комплектов.

Согласно сообщению, ремонт и модернизация пути осуществляются в соответствии с программой развития транспортных коридоров и скоростного движения в Украине. Современная технология предусматривает замену верхнего строения пути (рельсов и шпал), глубокую очистку балласта щебнеочистительными машинами и ремонт водоотводных сооружений. При этом оздоровление железнодорожного пути увеличивает надежность всех технических устройств, включая системы автоматики, телемеханики и связи, способствует повышению интенсивности пропуска поездов и безопасности движения.

По данным ДЖД, на всех участках, где будут проводиться ремонтные работы, будет установлена максимально допустимая скорость движения поездов. Основные ремонтные работы проходят на участках Дебальцево—Красная Могила, Красноармейск—Гродивка, Родаково—Семейкино, Посниково—Сорочино, Ясиноватский узел, станция Донецк.