ЮЗЖД с начала года оштрафовала почти 3 тыс. человек

За 8 месяцев т.г. за хождение по железнодорожным путям военизированная охрана Юго-Западной железной дороги задержала 2 743 нарушителя, с которых взыскан штраф общим размером около 25 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

В августе 2009 года за хождение по колеям в неустановленных местах задержаны 332 человека. Все нарушители правил пребывания на железнодорожном транспорте были оштрафованы на общую сумму 3 тыс. грн.

Юго-Западная железная дорога обращается к пассажирам с просьбой для их собственной безопасности переходить железнодорожные пути лишь в специально установленных местах: по мостовым и наземным переходам.