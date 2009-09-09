УНТ запустили в тестовом режиме сеть 4G

Оператор беспроводной связи "Украинские новейшие технологии" (УНТ) в сентябре впервые в Украине запустил в Киеве в тестовом режиме сеть нового поколения 4G на основе Mobile WiMAX. В составе акционеров проекта - Icon Private Equity и Intel Capital.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам управляющий партнер и президент фонда Icon Private Equity Кирилл ДМИТРИЕВ во время пресс-конференции в Киеве.

По его словам, скорость передачи данных на одно абонентское устройство первой в Украине сети 4G (бренд FreshTel) достигает 20 Мбит/сек, что в 7 раз превышает этот показатель у аналогичных устройств предыдущего поколения 3G.

Мобильность обеспечивается автоматическим «бесшовным» переключением между базовыми станциями, как в сетях GSM.

Характеристики сети обеспечивают доступ ко всем современным Интернет-сервисам: VoIP, просмотр видео высокого разрешения, онлайн-ТВ, видеоконференции, видеозвонки.

По данным компании, полное покрытие центральной части Киева обеспечивают 40 базовых станций ZTE, работающих в диапазоне 3,4-3,6 ГГц. Еще 200 планируется подключить к сети до конца октября т.г. К началу коммерческой эксплуатации зона покрытия FreshTel охватит всю территорию столицы, а также Борисполь, Бровары, Вышгород.

«Сейчас в тестовом режиме покрыта практически вся центральная часть города. К концу года мы обеспечим покрытие всего города полностью. На 2010 год планируем покрыть уже 10 млн. абонентов. После этого мы планируем расширить покрытие на все города-миллионники, потом на города с населением свыше 500 тыс. человек. Обязательно пойдем на запад и обязательно будем смотреть на ряд инфраструктурных вещей, связанных с безопасностью города, телемедициной, таким образом мы планируем развивать местную инфраструктуру.», - сказал К.ДМИТРИЕВ.

Он также отметил, что до конца текущего года УНТ совместно с партнерами инвестирует 100 млн. долл. США в развитие сети. По предварительным расчетам, проект окупится в течение 3 лет. По словам К.ДМИТРИЕВА, есть также предварительные договоренности с рядом партнеров относительно возможных дополнительных инвестиций в проект уже в 2010 году в размере до 100 млн. долл. – в зависимости от динамики развития данного направления. Однако, уточнил он, в дальнейшем инвестировании большую роль в качестве партнеров будут играть китайские банки.

Президент IPE пояснил, что в развитии данного проекта ставка делается на сравнительную доступность услуги.

«Есть несколько факторов, которые должны привести к росту нашей аудитории – это нетбуки – компьютеры по цене 300-350 долл. - и уже в начале следующего года мы предложим нетбуки со встроенным WiMAX – то есть человек за такую цену получит широкополосный Интернет, позволяющий смотреть видео и прочее. Кроме того, на одном из этапов развития проекта мы планируем внедрить бесплатную телефонию. В развитых регионах наша услуга станет альтернативой для малого и среднего бизнеса. Сейчас у них один провайдер, который за предоставление услуги берет бешеные деньги. Однако большое количество украинцев вообще не имеет доступа к Интернету, а мы имеем возможность его обеспечить», - пояснил он.

По словам К.ДМИТРИЕВА, до конца 2010 года связь четвертого поколения будет доступна 10 млн. абонентов.

Справка УНИАН. "Украинские новейшие технологии" – первый в Украине оператор беспроводной связи на основе технологии WiMAX. Сеть УНТ стандарта 802,16d работает на частотах 3,4-36 ГГц. Официальный запуск сети в коммерческую эксплуатацию состоялся 10 ноября 2005 г.

Фонд Icon Private Equity – один из крупнейших игроков на рынке прямых инвестиций России и СНГ с капиталом под управлением 1 млрд. долл. США.

Intel Capital – глобальный инвестиционный фонд корпорации Intel, который специализируется на инвестировании в сектор высоких технологий по всему миру.