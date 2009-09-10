GM принял решение по Opel

В General Motors приняли решение о дальнейшей судьбе Opel, однако, оно не будет обнародовано вплоть до середины четверга, заявил анонимный источник.

В четверг утром правительство Германии и руководство Opel будут поставлены в известность о решении GM, передает Associated Press.

На Opel претендует австрийско-канадский консорциум Magna и российский Сбербанк, а также инвестиционная компания RHJ International.

Как сообщал УНИАН, бельгийский холдинг RHJ International и канадская Magna совместно со Сбербанком уже несколько месяцев ведут борьбу за покупку Opel. Magna и Сбербанк рассчитывают получить по 27,5% акций Opel и инвестировать в европейскую компанию около 500 млн. евро.

По последним неофициальным данным, General Motors не хочет продавать Opel консорциуму Magna из-за опасений, что разработки концерна будут использоваться в России. Как передают немецкие СМИ, правительство ФРГ давно пытается убедить руководство GM в целесообразности продажи Opel консорциуму Magna, однако со стороны GM неоднократно поступали сигналы о необходимости исключить из состава консорциума российских партнеров и сосредоточиться на санации предприятий концерна в Западной Европе. Таким образом, считают в GM, принятые решения получили бы одобрение и в США.

Ранее появилась информация, что 21 августа 2009г. GM отклонил оба предложения и выразил желание оставить Opel в своей собственности. Однако позднее представитель правительства Германии заявил, что General Motors не изменил своего желания продать Opel.