У 3G появился конкурент

Компания «Украинские новейшие технологии» («УНТ») объявила о тестовом запуске первой украинской сети передачи данных четвертого поколения, сообщает Дело.

Новая сеть позволяет передавать данныне на скорости до 20 Мбит/с

Вчера на Майдане Незалежности в Киеве состоялся первый в Украине виртуальный рокконцерт. Музыканты группы «Лама» находились на сцене, а ее вокалистка — в одном из столичних офисов. Ее пение транслировалось на большой экран при помощи высокоскоростного широкополосного Интернета. Таким оригинальным образом компания «Украинские новейшие технологии» («УНТ») объявила о тестовом запуске первой украинской сети передачи данных четвертого поколения. Услуги скоростного мобильного доступа в Интернет (до20 Мбит/сек.) компания будет предоставлять под торговой маркой Freshtel.

В настоящее время покрытие сети есть только в центре Киева. В течение ближайших двух месяцев «УНТ» планирует распространить покрытие на весь город, а также Борисполь, Бровары и Вышгород. Предполагается, что сеть, построенная на основе технологии мобильного WiMAX, будет запущена в коммерческую эксплуатацию 1 ноября. До этого времени пользователи, которые приобретут USB-модемы или роутеры (стоимостью от 890 грн.), смогут пользоваться сетью бесплатно. После этого компания намерена брать плату с пользователей в размере от 3 до 10 грн. в день в зависимости от скорости. По словам гендиректора «УНТ» Евгения Лисицина, компания планирует конкурировать с операторами 3G (CDMAоператоры, «МТС» и «Укртелеком»).

По оценке президента фонда Icon Private Equity (мажоритарный акционер «УНТ») Кирилла Дмитриева, к концу года соотношение корпоративных и частных абонентов в сети составит 60 на 40%, а к концу следующего — 50 на 50%. К концу 2010 года «УНТ» планирует развернуть сеть в семи крупнейших областных центрах, а также городах-миллионниках. По словам Кирилла Дмитриева, в строительство сети мобильного WiMAX до конца 2010 года планируется инвестировать $100 млн. Окупить вложения акционер планирует в течение 2,5-3 лет.