Минтранс «перестрахует» пассажиров...

Транспортники активно занялись здоровьем пассажиров. Правда, пока на бумаге, но воплощение идей в жизнь, кажется, не заставит себя ждать. Так, Минтранс подготовил проект постановления Кабмина «О внесении изменений в Положение об обязательном личном страховании от несчастных случаев на транспорте». Улучшать наше «самочувствие» будут путем снижения ставок страховых платежей и увеличения сумм страховых выплат. Как считают авторы документа, данная идея обеспечит снижение страховых платежей по обязательному личному страхованию пассажиров и водителей на железнодорожном, автомобильном и электротранспорте на треть, в то же время - повышение страховых выплат вдвое.

Предлагается снизить страховые платежи для пассажиров с 1,5% до 1% стоимости билета в межобластном сообщении и с 3 до 2% - в пригородном. Страховые платежи водителей транспорта снизятся с 1% до 0,2% страховой суммы.

Что касается страховых выплат, то они, в случае принятия акта, увеличатся с 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан до 6 тыс. (смертельные случаи).

Кроме того, в случае превышения объемов страховых платежей над выплатами страховых возмещений страховщики будут отчислять страхователям не менее 70% отмеченных сумм для финансирования мер, направленных на снижение травматизма и аварийности на транспорте (ранее – 50%).

Проблема, которую предусматривается развязать, заключается в том, что страховые тарифы, которые были утверждены еще в 1996 г., на сегодня не отвечают уровню страховых выплат, а объемы страховых платежей, которые взимаются с пассажиров и водителей, существенно превышают суммарные возмещения потерпевшим от несчастных случаев на транспорте со стороны страховых компаний.

Как отмечают в Минтрансе, размер страховых выплат по этому виду страхования в сегодняшних реалиях не может возместить стоимость медицинской помощи при несчастных случаях на транспорте, захоронении погибших, размер материальной компенсации в связи с потерей кормильца и т.д.

Если рассматривать положение дел в «Укрзализныце», то за период 2005-2008 гг. общая сумма возмещений за год по страховым событиям составила менее 1% от размера страховых платежей при страховании пассажиров и менее 7% при страховании работников транспортных предприятий. В Минтрансе подсчитали, что тарифы этого вида страхования завышены, более того, у страховщиков фактически остается до 63% перечисленных средств. В ведомстве уверены, что принятие предложенного акта поможет устранить существующее несоответствие.

Между тем, эксперты называют альтернативным способом улучшения ситуации со страховками на транспорте переход от личного страхования от несчастных случаев на транспорте к страхованию ответственности перевозчика.

К примеру, в ряде европейских государств на протяжении последних 20-30 лет были приняты законы об обязательной финансовой ответственности перевозчика за вред, причиненный пассажирам и третьим лицам. Среди государств СНГ этот принцип узаконен в Беларуси, Казахстане и Киргизии. В России уже подготовлен к принятию федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда пассажирам». Что касается Украины, то нашим законодательством пока предусмотрено страхование ответственности только морских и воздушных перевозчиков по возмещению ущерба, нанесенного пассажирам, багажу, почте, грузу и пр. Таким образом, назрела необходимость предусмотреть такую ответственность и на других видах транспорта – железнодорожном, автомобильном. Более того, это необходимо осуществить и с учетом адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского союза.

Министерство транспорта уже предоставило предложения по этому вопросу в виде нового закона. Но, зная ситуацию в Верховной Раде, можно смело констатировать, что принятие такого документа, как и всех остальных, может затянуться надолго. Видимо, с этой целью Минтранс и решил сосредоточиться на улучшении условий страхования на транспорте путем внесения изменений в постановление правительства, в обход парламента. Но есть одно но - вряд ли нововведение понравится страховщикам, прибыли которых таким образом будут урезаны…

Валерия Островная (УНИАН)