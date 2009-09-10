Доступ к европейским ж/д путям обеспечит независимый регулятор

Принято решение о создании независимого регулирующего органа, который будет обеспечивать недискриминационный и прозрачный доступ к европейской сети железных дорог всем участникам перевозочного процесса.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», соответствующее решение принято в ходе девятого совещания генеральных директоров европейских железных дорог, которое состоялось 5-6 сентября 2009 года в г. Берлин (Германия).

В мероприятии приняли участие представители железных дорог Германии, Франции, Италии, Венгрии, России, Польши, Украины, Словакии и другие. Украинскую сторону на совещании представлял генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

Основным вопросом совещания стал вопрос транспортной политики на долгосрочную перспективу. В частности, железнодорожники обсудили перспективы увеличения объемов грузов, повышения экологичности и безопасности железнодорожного транспорта и пути привлечения инвестиций.

Участники совещания пришли к согласию в том, что внедрение конкуренции и рыночных механизмов будет способствовать повышению качества услуг и производительности железнодорожного транспорта. Именно с этой целью и принято решение создать вышеуказанный регулирующий орган.

По данным «Укрзализныци», также руководители европейских железных дорог решили внедрить проект "Европейский поезд”, целью которого является тестирование тормозных колодок нового поколения, которые предотвращают износ колеса и тем самым минимизируют шум поездов. Для этого предусмотрено запустить поезд для оперативных испытаний, который будет курсировать по всей Европе в разных климатических условиях.