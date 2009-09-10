General Motors может оставить Vauxhall себе

Американский автоконцерн General Motors (GM) может передумать и отказаться от продажи своего европейского бизнеса, пишет The Times. Таким образом, будет ликвидирована угроза увольнения тысяч сотрудников, нависшая над предприятиями Vauxhall в Великобритании, сообщает k2kapital. .

Напомним, GM рассматривал возможность продажи своих европейских брендов Opel and Vauxhall в условиях падения мирового спроса на автомобили в условиях финансового кризиса. Как ожидается, сегодня в Берлине будет объявлено о том, какое будущее избрал американский концерн для своих европейских подразделений. Совет директоров GM провел в Детройте двухдневную встречу. Аналитики полагают, что компания решила не продавать эти активы.

Сам GM заявил о том, что совет директоров автогиганта принял решение о будущем европейского бизнеса и ознакомит м ним Германию и другие европейские правительства. Профсоюзы опасались, что в случае продажи Vauxhall канадско-российскому консорциуму Magna-Сбербанк могут остаться без работы почти 5,5 тыс. сотрудников предприятий автопроизводителя.