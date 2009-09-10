«Укрзализныця» в августе реализовала почти 16 тыс. билетов

«Укрзализныця» в августе этого года реализовала через интернет 15591 проездной билет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила журналистам начальник управления информационных технологий главного пассажирского управления «Укрзализныци» Нина КОСТРУБИЦКАЯ.

В частности, выкуплено 1591 зарезервированных мест, оформлено через Интернет 14 тыс. билетов с оплатой мест.

В целом, с начала года зарезервировано и оформлено через Интернет 61502 билета. В частности, забронировано 7298, выкуплено 54204 билета.

Как сообщила Н.КОСТРУБИЦКАЯ, кроме того, пользуется спросом услуга покупки железнодорожных билетов через «Укрпочту». В частности, в августе оформлено 14 тыс. билетов.

Н.КОСТРУБИЦКАЯ сообщила, что «Укрзализныця» планирует ввести услугу электронного билета, при которой его не нужно будет забирать в кассе, а можно будет распечатать самостоятельно, в первом квартале 2010 года. При этом она отметила, что, возможно, эта услуга появится еще раньше – к концу года. При этом пассажир при необходимости сможет заказать билет на бланке строгой отчетности.

Кроме того, в первом квартале следующего года планируется внедрить киоски самообслуживания в местах большого скопления людей. В данных киосках люди также смогут самостоятельно приобретать билеты, заплатив за них, но при этом забирать их в кассах. В последующем планируется, что данные киоски будут также выдавать билеты.

Н.КОСТРУБИЦКАЯ сообщила также, что сейчас рассматривается возможность снижения стоимости услуги бронирования билета через Интернет, которая на сегодня составляет 20 грн.

Как сообщал УНИАН, с декабря 2008 года «Укрзализныця» ввела услугу бронирования билетов через Интернет, с 30 марта 2009 года – услугу бронирования и продажи билетов через Интернет на своем официальном веб-сайте. Оплатить заказ можно платежной карточкой Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП) или международной платежной карточкой (VISA, MasterCard, VISA Elektron, Maestro). После оплаты пассажир получает уникальный цифровой код, по предъявлению которого он оформляет свой билет в любой кассе «Укрзализныци» в любой день до отправления своего поезда. При этом через сеть Интернет можно заказывать билеты за полную стоимость и детские. Бесплатные и льготные проездные документы оформляются исключительно в кассах.

Напомним, ранее отмечалось, что киоски самообслуживания по продаже билетов появятся в конце 2009 – начале 2010 г.