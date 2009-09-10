КМУ обещает частично погасить долги за перевозку льготников

До конца текущего года Кабинет министров выделит из государственного бюджета коммунальным транспортным предприятиям Киева 80 млн. грн., в том числе КП «Киевский метрополитен» - 30 млн. грн., КП «Киевпастранс» - 50 млн. грн.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы КП “Киевский метрополитен” со ссылкой на результаты сегодняшней встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО транспортников Киева.

Отдельным пунктом в протоколе встречи записано выделение 40 млн. грн. из городского бюджета.

Метрополитен на этой встрече представлял руководитель предприятия Петр МИРОШНИКОВ и заместитель председателя объединенной профсоюзной организации Любовь ЖУРАВЛЕВИЧ.

От имени профсоюзов метрополитена Ю.ТИМОШЕНКО было передано обращение, в котором, в частности, речь идет о том, что на сегодняшний день доля перевозок Киевским метрополитеном составляет около 60% от общего объема городских пассажирских перевозок.

Только за восемь месяцев текущего года Киевским метрополитеном перевезено более 73 млн. льготников, и до конца года планируется перевезти еще не меньше 40 млн. пассажиров льготных категорий. Расчетная потеря доходов в этом году от применения льгот, предоставленных государством, составляет 127,5 млн. грн., однако на 2009 год для коммунального предприятия «Киевский метрополитен» предусмотрена компенсация льготного проезда лишь 16,5 млн. грн. Фактически на сегодня получено 14,6 млн. грн.

“В связи с выше изложенным, на предприятии, где работает более 8 тысяч работников и которое ежесуточно перевозит более 1,5 млн. пассажиров, сложилась крайне напряженная финансовая ситуация. Учитывая выше изложенное, Кабинет министров должен взять на себя ответственность за последствия”, - отметили в своем обращении метрополитеновцы.

Профсоюз обратился к Ю.ТИМОШЕНКО с просьбой поручить Министерству финансов погасить “расчетную величину субвенции в размере 68,8 млн. грн. с целью погашения текущей задолженности за уже выполненные перевозки льготных категорий граждан за восемь месяцев текущего года и еще 44,1 млн. - до конца 2009 года”.

Метрополитен предупредил, что в случае, если соответствующее финансирование не будет предоставлено, он вынужден будет приостановить перевозку льготников, начиная с 1 октября этого года.