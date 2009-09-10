Скоростной трамвай в Киеве заработает до конца года

Работы по реконструкции трамвайной линии скоростного движения будут полностью завершены до конца 2009 года при условии обеспечения финансирования в размере 200 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении КП “Киевпасстранс”.

По состоянию на 1 августа с.г. освоено капитальных вложений по реконструкции линий скоростного трамвая от ул. Старовокзальной к Большой Кольцевой дороги 223 млн. 617,8 тыс. грн. На третьей очереди строительства от Воздухофлотского проспекта к ул. Гната Юры демонтированы трамвайное полотно и контактная сеть. Выполнены работы из переложения городских инженерных сетей. Проложены 6,2 км телефонной канализации, 5,5 км дождевой канализации и дренажа, смонтированы 10,4 км колейной решетки, установлены 550 м сетчатого ограждения. Ведутся работы по налаживанию контактной сети, благоустройству и ограждению.

Кроме того, ведется реконструкция существующих путепроводов через ул. Индустриальная и железнодорожные пути ст. «Борщаговка».