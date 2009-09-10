«Главред-Медиа» презентовал портал «МійІнтернет»

Киев. 10 сентября. УНИАН. Холдинг «Главред-Медиа» презентовал бета-версию контентно-сервисного интернет-портала «МійІнтернет» (http://www.my-inet.eu), а также готовится к внедрению международного проекта по мониторингу информационного пространства.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Холдинга «Главред-Медиа» Виктор ШЛИНЧАК.

По его словам, уже с сентября Холдинг начинает продвигать несколько новых сервисных продуктов, в первую очередь портал «МійІнтернет». "Совместно с польской компанией NetSрrint «Главред-Медиа» предложит крупному бизнесу, специалистам РR-департаментов, работникам аналитических, юридических отделов и другим заинтересованным лицам новый сервис NewsPoint. Данный сервис позволяет осуществлять анализ и мониторинг отечественного интернет-пространства. Система предоставляет клиентам широкие возможности по поиску, систематизации и анализу информации. Это очень удобная и функциональная система, которая уже достаточно активно работает на рынке Польши. Это платный сервис - любая бизнес-структура сможет получить свой собственный цифровой аналитический отдел сбора и мониторинга информации», - уточнил президент «Главред-Медиа».

Таким образом, по словам В.ШЛИНЧАКА, Холдинг «Главред-Медиа», который до сих пор состоял лишь из средств массовой информации, выходит в новые для себя сегменты рынка.

В свою очередь руководитель проекта «МійІнтернет» Ярослав БИЛЫК отметил, что портал позволит его пользователям искать и предлагать работу, предлагать свои товары и услуги, объявлять тендеры, представлять свой бизнес, находить партнеров в Украине и за рубежом. “Наш портал является стартовой площадкой, к которой будут присоединяться множество новых проектов. В частности, сейчас мы работаем с Университетом менеджмента образования над реализацией проекта, который позволит получать на нашем портале дистанционное образование”, - сказал Я.БИЛЫК и добавил: «МійІнтернет» является и мощным социальным порталом, который предоставляет пользователям возможность для знакомств и общения”.

Он также подчеркнул, что портал будет постоянно совершенствоваться в соответствии с пожеланиями его пользователей.

Генеральный директор компании ELEKS Software, принимавшей участие в создании портала «МійІнтернет», Алексей СКРЫПНИК сообщил, что это первый проект компании в Украине. «Мы воспринимаем новый портал как торговый центр, на площадях которого можно будет создавать свои магазины и предлагать различные сервисы», - сказал он.

А.СКРЫПНИК также отметил, что портал был разработан на платформе компании Microsoft. «Решение о выборе не бесплатной платформы было принято абсолютно сознательно, так как на новом портале мы должны были обеспечить высокий уровень безопасности. Информация, которая хранится на портале, максимально защищена от несанкционированного доступа. Платформа Microsoft обеспечивает максимально быстрый поиск информации и возможность дополнения портала новыми сервисами», - подчеркнул он.

Выступая на пресс-конференции, генеральный директор «Майкрософт-Украина» Дмитрий ШИМКИВ выразил удовлетворение тем фактом, что холдинг «Главред-Медиа» внедряет в Украине новые информационные технологии. «Самое главное, что эти технологии создаются при участии украинских программистов, которые в основном работают на зарубежных заказчиков», - сказал Д.ШИМКИВ.

Он отметил, что компания Microsoft всегда поддерживает локальных разработчиков. «Мы видим, что благодаря нашим технологиям, но руками и мозгом украинских специалистов на портале «МійІнтернет» внедрен ряд инновационных технологий. Такие социальные порталы, как «Одноклассники», «В контакте», которые пользуются большой популярностью в Украине, находятся не в украинском интернет-пространстве. Теперь же в Украине запускается собственный портал с такими функциями, которых не существует на других порталах», - подчеркнул директор «Майкрософт-Украина».

Как сообщается в пресс-релизе, распространенном «Главред-Медиа», пользователь портала «МійІнтернет» получает возможность создавать «клоны» своей главной страницы (домашнюю, рабочую, развлекательную). Пользователь может интегрировать в одном месте информационные, коммуникативные, сервисные, развлекательные, финансовые модули. На страницах портала предоставляется возможность общаться в микроблогах Твиттер, вести календарь и кошелек, чтобы упорядочить рабочий график и контролировать семейный бюджет.

Справка УНИАН. ELEKS Software - ведущий украинский разработчик программных продуктов. Компания в настоящее время работает на рынках США, Европы и Украины. Среди клиентов компании Eagle Investment Systems (дочерняя компания Bank of New York Mellon, США), Symantec, Autodesk и другие.

В состав Холдинга «Главред Медиа» входят информагентство УНИАН; общественно-политический еженедельник «Главред»; «Газета по-киевски», журнал «Профиль»; газеты «Новая» и «Известия в Украине»; журналы «Телесити», «Телекритика»; сайт независимого аналитического агентства «Главред»; сайт о шоу-бизнесе «Старс»; веб-журнал светской хроники VIP-uа, сайт «ИноСМИ», сайт «Главпорт», телеканал "СИТИ".