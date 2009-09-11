Участники ралли «Шелковый путь» штурмуют Каракумы

Участники ралли серии Дакар «Шелковый путь» начали штурм пустыни Каракумы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе команды «Оптима Лизинг Украина», которая принимает участие в ралли, 10 сентября на раллийной скорости гонщики пересекли государственную границу Туркменистана.

На шестой день ралли «Шелковый путь» его участники должны были пройти спецучасток длинною в 514 км. Первые машины стартовали с бивуака в аэропорту казахского города Жанаозен ранним утром. Сражение сильнейших началось с плато Устюрт. Маршрут участка пролегал между Каспийскими и Аральскими морями. А через 300 км плато раллийные машины ворвались в зону северных Каракумов. Перед гонщиками стояла непростая задача - проехать очень пыльным дорогами, не заблудиться между дюнами, пересечь район пересохших солончаков, и проехать по дну высохшего озера.

В соревнованиях внедорожников выступающий за заводскую команду Volkswagen испанец Карлос САЙНЦ (Karlos Sainz) показал лучший результат, проехав 514 км спецучастка за 5 часов 01 минуту 47 секунд. Его коллега по команде Нассер Аль АТТИЯ (Nasser Al Attiyah), лидер по итогам 6 этапов, даже в какой то момент обогнал испанца и отыграл у него несколько минут. Но, финишировать первым у катарца не вышло. Н. Аль АТТИЯ пришел к старту на 3 минуты 13 секунд позже. На просьбу прокомментировать сегодняшнюю гонку Н. Аль АТТИЯ сказал: «Это был прекрасный день. Сложный участок, но не такой тяжелый и длинный, как в среду. День начался с дюн прямо на старте. Вокруг было много верблюдов. Мы красиво прошли дюны, но это не было очень сложно для меня. Дальше были горы, а после 150 км был очень красивый вид в высоты. Последние три дня гонка очень похожа на африканский Дакар. Может, завтрашний участок будет даже труднее».

Третьим финишировал тоже представитель команды Volkswagen Марк МИЛЛЕР, проиграв К.САЙНЦУ 6 минут 32 секунды.

Экипаж «Оптима Лизинг Украина», поборовшись с дюнами, финишировал 22-ым с временем 9 часов 22 минуты 54 секунды. Это на 4 часа 21 минуту 07 секунд позже финиша К.САЙНЦА. Вадим НЕСТЕРЧУК и Валерий СУББОТА несколько раз откапывали машину из песка с помощью зрителей и других участников ралли. Также по ходу спецучастка пришлось самостоятельно менять два поврежденных колеса.

По итогам 6 этапов ралли лидером в зачете внедорожников по-прежнему является Н. аль АТТИЯ с общим временем 17 часов 18 минут 44 секунды. К.САЙНЦ отстает от него всего на 2 минуты 56 секунд. На третьем месте – М.МИЛЛЕР, отстающий от лидера гонки на 14 минут 42 секунды и герой пятого этапа Жинель де ВИЛЬЕР (Giniel de Villiers) с общим временем 17 часов 36 минут. Экипаж команды «Оптима Лизинг Украина» по итогам шести этапов занимает 17-е место с общим временем 28 часов 19 минут 14 секунд.

В гонке грузовиков представитель команды «КамАЗ Мастер» Владимир ЧАГИН в попытке реабилитироваться за проигрыш на пятом этапе, случившийся в результате отрыва колеса, пришел к финишу спецучастка за рекордное время - 5 часов 29 минут 01 секунды - на целых 27 минут быстрее лидера гонки грузовиков Фирдауса КАБИРОВА. Третьим традиционно пришел Жеральд де РОЙ (Gerald De Rooy), на автомобиле IVECO, на 34 минуты позже В.ЧАГИНА.

Справка УНИАН. Ралли серии Дакар «Шелковый путь» проходит с 5 по 13 сентября по территории России, Казахстана и Туркменистана под эгидой Международной автомобильной федерации при сотрудничестве с французской фирмой Amaury Sport Organisation (ASO) - организатором внедорожного марафона «Дакар».

Команда «Оптима Лизинг Украина» – единственная украинская команда, принимающая участие в ралли Дакара, основана в мае 2007 года для участия в марафоне «Лиссабон-Дакар 2008». Создатель команды – В.НЕСТЕРЧУК, директор компании «Оптима-Лизинг».