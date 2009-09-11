Строительство терминала D в «Борисполе» завершат до 1 октября

Генеральный подрядчик строительства терминала “D” в международном аэропорту “Борисполь” турецкая компания “Догуш Инишаат” обещает завершить сооружение нового пассажирского терминала до 1 октября 2011 года.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре “Украина-2012”, об этом шла речь на совещании по подготовке аэропорта к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, состоявшемся накануне в “Борисполе” под председательством вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА.

В частности, руководство “Борисполя”, как заказчик работ, и “Догуш Инишаат”, как их исполнитель, достигли договоренности, что турецкая компания представит готовый терминал 1 октября 2011 года. А уже до 30 ноября терминал “D” сможет принять первых пассажиров международных рейсов.

По убеждению И.ВАСЮНИКА, введение в действие терминала ”D” позволит стране перейти на мировые стандарты качества перевозки пассажиров.

Вместе с тем, вице-премьер в ближайшее время планирует провести еще одно совещание в “Борисполе“ с целью разрешения земельных конфликтов вокруг площади возле терминала “В”. По его словам, не стоит ожидать 2012 года для улучшения условий пребывания пассажиров, которым сейчас приходится преодолевать сотни метров с тяжелым багажом, чтобы попасть в терминал “В”, а устранить неудобства до сих пор не удается из-за споров владельцев земельных участков.

“В ближайшие месяцы эта ситуация должна измениться”, - сказал И.ВАСЮНИК.

Он сообщил, что в решении земельных вопросов будут задействованы все стороны конфликта и компании, которым принадлежит часть привокзальной площади.

Как известно, одним из главных требований УЕФА к аэропорту “Борисполь” в рамках его подготовки к Евро-2012 является строительство пассажирского терминала "D” с большой пропускной способностью.

По состоянию на сегодня строительство продолжается, работы ведутся согласно графику. На сегодняшний день на объекте выполнены подготовительные земельные работы.